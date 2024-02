Max Verstappen lijkt het korte programma voor de testdagen in Bahrein wel best te vinden. Waar veel coureurs klaagden over de beperkte tijd om te testen met de nieuwe bolides, had Verstappen gehoopt op minder uren achter het stuur. De regerend wereldkampioen maakt zich sowieso weinig zorgen over de prestaties van zijn RB20: “De auto is al beter dan vorig jaar”, aldus Verstappen.

De Nederlander gaf vrijdagmiddag een persconferentie in Bahrein, vlak voordat hij zijn laatste testrondjes in de RB20 ging maken. Woensdag 21 februari reed hij al 143 laps in het nieuwste Red Bull-speeltje en domineerde hij de tijdschema’s. “Het was een goede eerste dag”, concludeerde Verstappen. “Ik hoopte eigenlijk dat ik minder lang in de auto zou zitten.”

Genoeg om over naar huis te schrijven voor het team van Red Bull. Max Verstappen bewees aan het begin van de testdagen al dat het team uit Milton Keynes wéér een dominant jaar tegemoet gaat. “De balans is goed, we hebben van alles kunnen proberen”, zei hij vrijdag. Dat de auto een vernieuwd design heeft zit hem niet in de weg. “Het maakt me echt niet uit hoe hij eruit ziet, ik vertrouw erop dat het team de juiste keuzes maakt.”

Dat laatste lijkt dus te zijn gelukt. “Zodra ik in de auto sprong, voelde alles vertrouwd”, lachte Verstappen. “Het was vergelijkbaar met de simulaties. De auto is nu al beter dan vorig jaar, maar dat geldt voor elk team.”

Rode vlaggen

De testdagen op donderdag en vrijdag werden geteisterd door rode vlaggen. Losse afdekplaten in de kerbstones zorge voor problemen. Maakt de kampioen zich daar zorgen over? “We rijden in de Formule 1 vaak op plekken waar andere auto’s niet komen, dus dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is wel zaak dat dit goed gecheckt wordt, zeker met een budgetplafond is het zonde als auto’s hierdoor beschadigd raken.” Vrijdagmiddag maakt Max Verstappen zijn laatste testrondjes in de RB20. Hier bekijk je de updates van de middagsessie.

