Het is vrijdag 23 februari, de laatste dag van de Formule 1 wintertest in Bahrein! We houden je via Formule1.nl en onze socials op de hoogte van alle ontwikkelingen en brengen gedurende de dag diverse updates, in woord en beeld! Volg alle actie hieronder en mis niks!

08.26 uur: Rode vlag! En het komt door een oude bekende…

Een vroege rode vlag deze sessie. Wéér is het een losgeslagen putdeksel in bocht 11 die de rode vlag veroorzaakt. Sergio Pérez sneed de bocht scherp aan en ging zo wijd over de kerbstones dat het deksel opnieuw lossloeg. Gisteren gebeurde dit op precies dezelfde plek met de Ferrari van Charles Leclerc. Het leverde de Scuderia weer een schadepost op. De schade voor Pérez’ RB20 lijkt na inspectie mee te vallen. Er wordt op de baan nu met man en macht gewerkt om het putdekselprobleem voor eens en altijd op te lossen.

Lees hier meer over de ochtendsessie van gisteren.

De boosdoener, ook op dag 3 van de wintertest. Een losgelsagen putdeksel in bocht 11 zorgt opnieuw voor een rode vlag en veel vertraging. FOTO: Getty Images

08.10 uur: De tijd loopt!

We zijn begonnen aan de laatste testdag in Bahrein. Voor Aston Martin stapt Lance Stroll deze ochtendsessie de auto in. Op de eerste testdag reed hij een sterke ronde en eindigde zo op een nette zesde plek. Wat kan hij vandaag doen?

(Foto: Motorsport Images)

07.15 uur: Wie verrast ons vandaag?

Gisteren bleek Carlos Sainz onaantastbaar. En op dag 1 domineerde Max Verstappen als vanouds. We weten het, de tijden zeggen niet alles. Maar toch, wat heeft de laatste testdag voor ons in petto? Wie verrast ons vandaag? Wordt het McLaren, Mercedes of toch Aston Martin? We houden je vanaf 08.00 uur weer op de hoogte met updates over de laatste testuurtjes in Bahrein.

07.01 uur: Last but not least!

Goedemorgen en welkom terug! We zijn aangekomen bij de laatste testdag in Bahrein. Benieuwd naar de testdag van gisteren? Lees hieronder de samenvattingen van de ochtend- en middagsessie.

Roundup ochtendsessie, wintertest dag 2: Eerste rode vlag en pech voor Pérez

Roundup middagsessie, dag 2 wintertest: Snelle Sainz laat concurrentie verbleken, Pérez en Hamilton kilometervreters