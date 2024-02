Tijden zeggen niet alles op een testdag, maar toch: zo indrukwekkend als Max Verstappen op dag 1 was, zo was tijd van de snelle Carlos Sainz dat op dag 2. De Ferrari-coureur was de rapste met een mooie marge van acht tienden naar de rivalen. Hoewel gereden op zachtere banden, was het voor Ferrari een mooie opsteker.

Sainz nam voor de Italiaanse renstal opnieuw de middagsessie voor zijn rekening. Daarin maakte hij een gretig, getergde en gedegen indruk. De 84 ronde die hij reed, mochten er zijn. En de snelheid die hij aan de dag legde in de rode bolide eveneens. De Spanjaard was bijna twee seconden sneller dan de rapste tijd van Max Verstappen woensdag. Dat is met andere banden en onder andere omstandigheden op zich niet zo gek, noch veelzeggend. Maar voor Sainz en consorten was de middagsessie een mooie bevestiging dat het team met de SF-24 op de gewenste koers ligt.

Kilometervreter

De grootste kilometervreter was hij ondanks alles niet. Dat waren Sergio Pérez en Lewis Hamilton wel. De Mexicaan mocht de hele dag namens Red Bull rijden, een plan dat oorspronkelijk anders was. Verstappen zou na de lunchpauze in actie komen, maar omdat de ochtendsessie werd ingekort besloot Red Bull om Pérez de middag ook nog maar te gunnen. Dat ging wel gepaard met de nodig issues. Vlekkeloos verliep het dan ook allemaal niet voor Red Bull, in tegenstelling tot woensdag.

Aan het aantal ronden deed dat overigens niets af, hoe tegenstrijdig dat ook lijkt. Pérez kwam uiteindelijk tot 129 ronden, zes meer dan Lewis Hamilton. Dat die tot 123 kwam, leidde tot blijdschap bij Mercedes. De W15 is dan weliswaar geen RB20, maar de eerste indrukken van zowel George Russell als van Hamilton zijn goed. De zevenvoudig wereldkampioen kwam op deze dag pas voor het eerst in actie, zijn teamgenoot zat de hele woensdag in de wagen.

Snelle Sainz

Hamilton eindigde achter Pérez als derde, zijn achterstand op de snelle Sainz bedroeg op dag 2 meer dan een seconde. Veel belangrijker dan dat alles – hoewel Sainz het lekker zal vinden dat hij de rivalen op flinke achterstand zette – is het totaalplaatje. En dus was er blijheid. Zelfs bij het woensdag geplaagde Williams. Logan Sargeant was de derde coureur die ook meer dan 100 ronden wist te voltooien, tot vreugde van teamgenoot Alexander Albon.

Issues, ja die waren er bij verschillende teams ook. Onder meer bij McLaren. De door velen tot uitdager van Red Bull gebombardeerde renstal loste die problemen echter steevast op. Vrijdag wacht de slotdag in Bahrein, dan zit de wintertest er weer op.

