We zijn halverwege de tweede testdag in Bahrein, en daarmee ook halverwege de wintertests van 2023. Een rode vlag zorgde voor een vroegtijdig einde in Sakhir. Charles Leclerc staat aan kop, met een tijd die meteen dicht bij Max Verstappen komt. Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft minder geluk en reed pas twintig rondes in de RB20. Hoog tijd voor een roundup van de ochtendsessie op dag 2!

Lees hier alle updates van de ochtendsessie terug!

Charles Leclerc trapte de ochtend af in zijn SF-24. Hij zette zijn vuurrode bolide vrij snel op P1 met een tijd die minder dan een halve seconde afwijkt van de snelste ronde van Max Verstappen. Alle ogen waren gericht op diens teamgenoot Sergio Pérez, maar die kwam vanochtend niet heel lekker uit de verf. De Mexicaan reed de minste rondjes van alle coureurs en heeft dan ook nul longruns kunnen maken. Zijn snelste tijd, 1.32.879, zette hem op de vierde plaats.

Williams‘ coureur Logan Sargeant was een van de verrassingen in de ochtendsessie op dag 2. De Amerikaan reed behoorlijk wat rondjes en eindigde op de derde plek in het tijdschema. Het maakt ongetwijfeld veel goed voor de Williams-garage, die gisteren te maken kreeg met een kapotte aandrijfas.

Wie zijn tijd vanochtend ook goed benutte, was Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Engelsman reed in totaal 39 rondjes in zijn nieuwe W15, maar had wel de nodige moeite met de besturing. Hamilton had zichtbaar moeite om de balans te vinden in de auto. Zijn ochtendsessie leverde hem op dag 2 de zesde tijd op.

Zo bleef het tijdschema lange tijd onveranderd. Met nog ruim anderhalf uur te gaan wapperde er voor het eerst een rode vlag in Bahrein. De bolide van Leclerc trok een putdeksel los in bocht elf, waardoor de sessie vroegtijdig ten einde kwam. De Ferrari-coureur eindigde wel op P1 met 1.31.750, gevolgd door Piastri, Sargeant, Pérez, Alonso, Hamilton, Zhou, Gasly, Hülkenberg en Tsunoda.

Tot zover deze roundup van de ochtendsessie op dag 2, 12.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start.

