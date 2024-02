Na een sterke ochtendsessie weet Max Verstappen in Bahrein ook de middagsessie van de eerste testdag te domineren. De Nederlander rijdt de meeste ronden (143), opnieuw de snelste tijd én weet zijn sessie keurig af te ronden. En hoewel tijden niet alles zeggen, mag Daniel Ricciardo (vierde) zich de verrassing van de dag noemen. Een roundup van middagsessie.

Hoewel Carlos Sainz zijn Ferrari al in de eerste minuten de baan op stuurde, bleef het daarna lang rustig in de middagsessie. Veel teams waren van coureur gewisseld, wat ertoe leidde dat er behoorlijk veel aanpassingen gedaan moesten worden aan de wagen. Tijdens de testdagen mogen teams immers maar met één auto testen.

Ook in deze sessie bleef een rode vlag uit. Naast wat kleine beetjes overstuur en onderstuur hielden de coureurs hun bolide op – en af en toe een beetje naast – de baan. Alleen Williams ondervond schade aan de auto. Na een spin van Logan Sargeant kreeg de FW46 problemen met de aandrijfas. Hierdoor moest Sargeant vroegtijdig stoppen. Williams reed over de gehele dag in totaal maar 61 ronden.

Ricciardo en Stroll verrassen

Verrassend sterk waren Ricciardo en Lance Stroll deze sessie. Zo wisten beide coureurs een indrukwekkende ronde neer te zetten: het bezorgde het duo een plek in de subtop. In de laatste paar ronden Pierre Gasly zich tussen de Australiër en Canadees op plek vijf te nestelen.

Verstappen domineerde ondertussen de sessie, hij verbeterde zijn tijd naar 1.31.344. Heel even leken Sainz en Lando Norris hem voorbij te gaan, maar dat liet de Nederlander niet gebeuren. Hij reed halverwege de sessie een ijzersterke ronde, die hij later nog eens aanscherpte. Norris eindigde met ruim een seconde (!) achterstand op de tweede plek. Sainz sloot de top-3 af met een persoonlijk snelste tijd van 1.32.584.

Donderdag vindt de tweede testdag plaats in Bahrein. Voor Red Bull stapt dan Sergio Pérez ’s ochtends achter het stuur. Drievoudig wereldkampioen Verstappen neemt vervolgens de middagsessie voor zijn rekening. Bij McLaren begint Oscar Piastri opnieuw in de ochtendsessie en komt Norris in de middaguren in actie. De vraag die rijst voor dag 2: domineert Red Bull opnieuw?

Max Verstappen ging woensdag als snelste de Bahreinse nacht in (Foto: Motorsport Images)

