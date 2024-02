Max Verstappen is goed begonnen aan de openingsdag van de wintertest in Bahrein. De drievoudig wereldkampioen reed veel ronden en was ook nog de rapste van het stel. Hoewel tijden niet alles zeggen en er altijd ruimte is voor verbetering, kon Verstappen tevreden aan de lunch beginnen. Een roundup van de ochtendsessie op dag 1 van de wintertest.

Lees hier alle updates van de ochtendsessie terug!

Lange runs, snelle runs; alles zat al in de eerste uren van de driedaagse wintertest in Bahrein. Problemen waren er niet of nauwelijks voor de coureurs. Los van Williams-coureur Alexander Albon kende niemand technische issues op de baan, ook crashes bleven uit. Een verwachte rode vlag in een testsessie als deze bleef dan ook uit.

Her en der kende menigeen heus een ‘momentje’ in de auto: Esteban Ocon (Alpine) zocht de grindbak bijvoorbeeld noodgedwongen op, Kevin Magnussen worstelde meermaals met hevig onderstuur in de Haas. En George Russell, de man die in de Mercedes in de ochtend het bal opende door als eerste de baan op te rijden, had graag wat meer rondes afgelegd dan de 47 die er om 12.00 uur Nederlandse tijd achter zijn naam stonden.

Verstappen was de snelste man van de ochtend. Dat bleek toen het tijd was de balans op te maken voor een roundup van de ochtendsessie van dag 1. En voor zover dat wat zegt in een testsessie: het gat met nummer twee Charles Leclerc bedroeg bijna zeven tienden van een seconde. Belangrijk(er) was het aantal gereden ronden: 66. Alleen Valtteri Bottas (Stake F1, 68) en Fernando Alonso (Aston Martin, 77) kwamen vaker over start-finish.

De Nederlander is overigens nog niet klaar: ook de middagsessie op de woensdag neemt hij voor zijn rekening. Dat geldt ook Russell (Mercedes). Het is voor de coureurs wel te hopen dat de wind dan wat is afgenomen. Die zorgde geregeld voor wat hinder, zo vertelde Yuki Tsunoda bijvoorbeeld op de boordradio.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: