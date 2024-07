Sergio Pérez kijkt uit naar de Grand Prix van België en de race op Spa-Francorchamps. De 34-jarige coureur weet dat het misschien wel zijn laatste kans is om zich te bewijzen bij de Red Bull-top. Met oog op het constructeurskampioenschap en de dreigende concurrentie van McLaren bestaat er een kans dat Pérez zijn stoeltje na de zomerstop moet afstaan aan een andere coureur.

LEES OOK: Rosberg: ‘Pérez vervangen door Lawson is een enorm risico’

Namens Red Bull blikt Sergio Pérez alvast vooruit op het aankomende weekend in Spa. Na een twijfelachtig weekend in Hongarije – waarbij hij na een mislukte kwalificatie slechts zevende werd – zit de Mexicaan hoe dan ook op de wip. Het is inmiddels maanden geleden dat de zesvoudig racewinnaar een foutloos raceweekend noteerde. Red Bull, dat het gat met concurrent McLaren steeds kleiner ziet worden, kan zich echter geen fouten meer veroorloven. Pérez scoorde in de laatste zeven Grands Prix slechts 21 punten. Ter vergelijking, Max Verstappen verzamelde in hetzelfde tijdsbestek liefst 129 punten.

‘Comfortabel in de auto’

“Er is nog één race te gaan voor de zomervakantie en ik ben mijn team een goed resultaat verschuldigd”, laat Pérez weten in aanloop naar Spa. “Dat is even alles wat telt. Het is positief dat ik tijdens de GP van Hongarije de schade kon beperken. Ik denk dat ik heb laten zien hoe comfortabel ik me voel in de auto. Het is wel frustrerend dat we niet konden vechten voor een podium, ik denk dat we zeker snel genoeg waren.”

LEES OOK: ‘Max Verstappen incasseert gridstraf tijdens GP van België’

“Nu is het aan mij om het hele weekend in België goed te presteren en ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen”, besloot Pérez. De kans is groot dat teamgenoot Max Verstappen op Spa een gridstraf gaat incasseren – in dat geval is het cruciaal dat Pérez een goede kwalificatie neerzet. De laatste twee jaar kwalificeerde de Mexicaan zich op de derde plaats. Beide keren resulteerde dat in een een-tweetje voor Red Bull, een trucje dat Pérez maar wat graag zou willen herhalen.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)