Het is donderdag 22 februari, dag 2 van de Formule 1 wintertest in Bahrein! We houden je via Formule1.nl en onze socials op de hoogte van alle ontwikkelingen en brengen gedurende de dag diverse updates, in woord en beeld! Volg alle actie hieronder en mis niks!

09.06 uur: grote aero rakes bij verschillende teams

Verschillende teams testen weer met de bekende aero rakes. De rekken met sensoren zijn op veel auto’s weer een stukje naar achter geplaatst om aan het eind van de wintertests een compleet beeld te hebben van de luchtstroom. Visa RB spant de kroon met twee forse wasrekken op de auto van Yuki Tsunoda. Charles Leclerc verbetert ondertussen zijn snelste tijd met een 1.31.750.

Yuki Tsunoda in zijn VCARB 01, voorzien van de nodige aero rakes (Motorsport Images)

08.44 uur: Leclerc zit een halve seconde achter tijd van Verstappen

Waar de meeste teams nog bezig zijn met metingen en de set-up van de auto, noteert Charles Leclerc de eerste snelle tijd van de dag. De Monegask klokt een ronde van 1.31.822, slechts een halve seconde achter Max Verstappen die op woensdag de snelste tijd van de dag reed (1:31.344). Let op, tijdens de run van Verstappen was de baan een stuk warmer.

08.20 uur: Perez duikt terug de pitstraat in

Perez zet de eerste ronde neer maar moet zich vrij snel daarna weer melden in de garage van Red Bull. In de pitstraat ruikt men een brandgeur, maar dat lijkt vlot verholpen. De technici beginnen druk met sleutelen terwijl Sergio Perez staat te praten met Christian Horner. De teambaas is ook vandaag – weliswaar zonder Red Bull-kledij – in de pitstraat aanwezig.

08.00 uur: We zijn onderweg! Sergio Perez en Charles Leclerc openen dag 2

Sergio Perez opent vandaag het bal en rijdt de RB20 als eerste het asfalt van Sakhir op. De Mexicaan wordt op de voet gevolgd voor Charles Leclerc van Ferrari. Even later melden ook Nico Hulkenberg en Lewis Hamilton zich op het circuit. De zon staat al hoog aan de hemel in Bahrein.

Sergio Perez op donderdagochtend in de RB20 in Bahrein (Motorsport Images)

07.30 uur: Geen Max Verstappen, Leclerc en Hamilton wel van de partij

Max Verstappen kan lekker in bed blijven liggen. Teamgenoot Sergio Perez neemt het testen op donderdagochtend voor zijn rekening. Verder komen Charles Leclerc en Lewis Hamilton in de vroege uurtjes in actie. Laatstgenoemde mag de hele dag aan de slag, Mercedes kiest ervoor om George Russell vandaag niet meer in te zetten. Bekijk de hele line-up voor donderdagochtend hier.

07.01 uur: Goedemorgen, daar zijn we weer!

We gaan ons klaarmaken voor de tweede testdag in Bahrein. Alles weten over de eerste testdag? Lees dan onze roundups!

