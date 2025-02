De middagsessie is ten einde en daarmee ook de laatste testdag in Bahrein. Na de regen van donderdag was het tijdens de allerlaatste wintertest bijzonder aangenaam op het circuit. Nadat Charles Leclerc de ochtend leidde, tekende George Russell uiteindelijk voor de snelste tijd van de dag. Bekijk hier een fotoserie met de mooiste plaatjes van de zesde en tevens laatste wintertest op het Bahrain International Circuit.

Max Verstappen maakt zich klaar voor een extra lange testdag. Hij nam vrijdag zowel de ochtendsessie als de middagsessie voor zijn rekening. De regerend wereldkampioen was goed voor de tweede tijd van de dag (Foto: Red Bull Content Pool)

Lando Norris geniet van het zonnetje in Bahrein. Het was fris tijdens de laatste wintertests op het Bahrain International Circuit, maar de regen die het circuit donderdag teisterde, bleef uit (Foto: Getty Images)

Lewis Hamilton bereidt zich voor op zijn laatste testdag met Ferrari. Of je nu een fan bent of niet, het rood staat hem ontzettend goed, niet waar? (Foto: Ferrari)

John Elkann, voorzitter bij Ferrari, arriveert op het circuit. Worden de bolides van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook nog eens uitgevoerd in het felroze, of blijven die voor altijd rood? (Foto: Getty Images)

De Sauber C45 van Nico Hülkenberg. De gifgroene livery blijft nog één seizoen op de auto, alvorens het team in 2026 wordt omgedoopt tot Audi. De Duitsers zullen ongetwijfeld voor een eigen kleurstelling kiezen (Foto: Sauber)

Waar kijken Oliver Bearman en vader David Bearman naar? Wellicht het beetje gebroken glas dat de ochtendsessie tot stilstand bracht? Of de shuttlebus die de middagsessie onderbrak? Genoeg rode vlaggen tijdens de laatste testdag in Bahrein (Foto: Haas)

De zon begint te zakken als Pierre Gasly zijn laatste testrondjes rijdt namens Alpine. De Fransman oefende vrijdag een aantal kwalificatieruns en eindigde meerdere keren bovenaan de tijdlijsten. Gaat zijn team beter van start dan vorig jaar? (Foto: Alpine)

Nadat Carlos Sainz op donderdag de snelste tijd van de hele wintertest neerzette, eindigde Alex Albon vrijdag als derde in de tijdlijsten. De Brits-Thaise coureur reed over de hele dag wel de meeste rondjes van iedereen: 137 stuks (Foto: Getty Images)

Max Verstappen geeft zijn RB21 nog één keer de sporen, maar moet uiteindelijk George Russell voor zich dulden. De Nederlander berust op deze laatste testdag in de tweede tijd, al had hij wel meer balansproblemen dan zijn concurrenten (Foto: Red Bull Content Pool)

