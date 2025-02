Het zit erop! Na drie dagen testen in Bahrein kunnen we ons opmaken voor het eerste raceweekend in Melbourne. George Russell was in de allerlaatste middagsessie de snelste van de dag, al noteerde hij zijn toptijd pas in het laatste kwartier. Max Verstappen stond lange tijd bovenaan, maar reed in de middag aanzienlijk minder ronden dan zijn concurrenten. Bovendien worstelde de Nederlander met de balans van zijn RB21 tijdens deze laatste wintertest.

Verstappen moest na acht uur testen genoegen nemen met de tweede tijd, terwijl hij beduidend minder ronden reed dan veel van zijn rivalen. Na twee sessies stond zijn totaal op eenentachtig ronden. Ter vergelijking: George Russell reed in één middagsessie eenennegentig ronden. De Brit ging er – voor wat het waard is – op de valreep met de snelste tijd vandoor. Ferrari en McLaren waren minder snel dan Verstappen, maar zowel Oscar Piastri als Lewis Hamilton hadden beduidend minder balansproblemen.

Hamilton worstelde aanvankelijk met de besturing van de SF-25, maar het was Verstappen die op een gegeven moment volledig blokkeerde en spinde in Bahrein. Bovendien duurde het ruim een uur voordat de Nederlander zich liet zien tijdens deze laatste wintertest. Waar hij ’s ochtends nog een nieuwe neus gebruikte – op zijn auto, tenminste – koos hij ’s middags voor het ‘oude’ model.

Ferrari en McLaren grote winnaars?

Hamilton en Piastri waren misschien langzamer dan de Red Bull-coureur, maar experts verwachten dat beide rijders tevreden terugkijken op de wintertest. Vooralsnog komen Ferrari en McLaren tijdens de openingsrace in Australië (waarschijnlijk) als beste uit de bus. Piastri was met name in de tweede sector, waar het circuit uit veel scherpe bochten bestaat, opvallend snel.

LEES OOK: Norris’ vriendschap met Verstappen volledig bekoeld? ‘Hebben gevochten in een bar’

Verder werd de laatste wintertest nog opgeschrikt door een rode vlag. In de eerste tien minuten werd de sessie kort onderbroken omdat een shuttlebus op de baan reed. De FIA zal het incident nader onderzoeken. Van alle teams had Aston Martin misschien wel de slechtste dag. Beide coureurs slaagden er niet in om de top tien te bereiken. Bovendien reed Lance Stroll slechts vierendertig ronden – de Canadees was niet fit genoeg om de wintertest af te maken. Fernando Alonso, die eerder op de dag al de ochtendsessie van hem overnam, stapte in het laatste anderhalf uur opnieuw in de AMR25.

De top tien na de derde middagsessie van de wintertest:

COUREUR TIJD AANTAL RONDEN George Russell 1:29.545 91 Max Verstappen +0,021 81 Alex Albon +0,105 137 Oscar Piastri +0,395 85 Pierre Gasly +0,495 84 Lewis Hamilton +0,800 47 Yuki Tsunoda +0,952 87 Esteban Ocon +1,183 103 Charles Leclerc +1,226 66 Andrea Kimi Antonelli +1,343 61

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.