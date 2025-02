Een van de belangrijkste verhaallijnen van het afgelopen Formule 1-seizoen was de voortdurende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen. De Brit deed na zijn eerste overwinning tijdens de GP van Miami een verwoede poging om zijn Nederlandse rivaal van de troon te stoten. Daarbij werd de vriendschap tussen beide coureurs herhaaldelijk op de proef gesteld. In aanloop naar een nieuw seizoen verzekeren Norris en Verstappen echter dat hun relatie niet is bekoeld.

Na zijn allereerste overwinning in Miami wilde Lando Norris in 2024 serieus meestrijden om het kampioenschap. McLaren leek op weg naar de constructeurstitel, en Norris werd een geduchte concurrent voor Verstappen. Hoewel hij fel vocht, ging de Nederlander er uiteindelijk opnieuw met de trofee vandoor. De rivaliteit leek langzaam een breuk te veroorzaken tussen de twee coureurs, die de afgelopen jaren een hechte vriendschap hadden gevormd. In aanloop naar het seizoen van 2025 lijkt er echter geen sprake van drama.

‘Hebben gevochten in een bar’

Tijdens een persconferentie in Bahrein werd het duo gevraagd naar hun onderlinge relatie. “Het is vreselijk,” grapte Verstappen direct. “We kunnen niet meer met elkaar opschieten. Het heeft echt zijn tol geëist. Groot drama. Grote problemen.” Norris kon er wel om lachen en vulde aan: “We hebben laatst nog gevochten in een bar. Ik begon.” Verstappen haakte erop in: “We moesten naar buiten worden begeleid. Normaal zeg je na een gevecht: ‘Je zou die andere vent eens moeten zien.’ Maar hij (Norris, red.) ziet er nog steeds goed uit”, zei Verstappen lachend.

Van een bekoelde vriendschap is dus absoluut geen sprake. De twee kunnen nog steeds met elkaar lachen. “Ja, het gaat goed,” zei Norris vervolgens op serieuze toon. “Ik denk dat we allebei uitkijken naar meer gevechten zoals vorig jaar. Daarbij zullen waarschijnlijk nog meer coureurs een rol spelen – het wordt heel spannend. Soms loopt het niet zoals je had gehoopt, maar we blijven elkaar respecteren.” Op de vraag of hij nog iets wilde toevoegen, antwoordde Verstappen droog: “Nee, dat is mooi gezegd.”

