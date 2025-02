De slotdag van de Formule 1-wintertest op het Bahrain International Circuit werd opgeschrikt door een opmerkelijk incident. Een ongeautoriseerde bus verscheen plotseling op het circuit in Bahrein, wat leidde tot een tijdelijke onderbreking van de sessie. Het was al de derde keer dat de testdagen werden stilgelegd. Eerder viel de stroom uit en lag er gebroken glas op het rechte stuk.

Het voorval vond plaats acht minuten na de hervatting van de middagsessie. Een shuttlebus reed het uitloopgebied aan de buitenkant van bochten negen en tien op. Op dat moment waren Pierre Gasly en Esteban Ocon bezig met hun eerste testrondjes van de dag. Yuki Tsunoda wilde net de baan oprijden. De wedstrijdleiding greep direct in – de rode vlag kwam tevoorschijn en de sessie werd stilgelegd.

Bizarre incidenten

Een woordvoerder van de FIA bevestigde dat de onderbreking werd veroorzaakt door een ongeautoriseerd voertuig in het uitloopgebied. Op dat gedeelte van de baan stonden geen hekken, en de wedstrijdleiding was niet op de hoogte dat er een voertuig zou rijden. Het incident met de bus is het nieuwste in een reeks vreemde verstoringen tijdens de driedaagse test in Bahrein. De wintertest is de enige kans voor de teams om hun auto’s te testen voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne.

De FIA liet weten dat alle incidenten grondig worden onderzocht. Eerder deze week werden de tests al een uur lang onderbroken door een stroomstoring, veroorzaakt door een defect in een extern onderstation. Daarnaast werd de ochtendsessie op vrijdag ook stilgelegd doordat een glazen ruit op het circuit was gevallen.

