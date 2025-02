De laatste ochtendsessie van de wintertest in Bahrein zit erop, met goede runs voor Max Verstappen en vriend en rivaal Lando Norris. Hoe goed zijn Red Bull en McLaren? Ze houden de kaarten tegen de borst, zo is de indruk. Duidelijk te zien in beeld overigens in de ochtend: de RB21 stuurt in langzame bochten lekker in.

Liam Lawson op donderdag, Max Verstappen op vrijdag. Zo sluit Red Bull de wintertest in Bahrein af. En de Nederlander kent een goed eerste deel van de slotdag. Met een nieuwe neus, althans op zijn auto, rijdt hij op een gegeven moment prima rond. Het leidt tot de derde tijd, voor wat dat waard is, achter Charles Leclerc (Ferrari) en Kimi Antonelli (Mercedes). Er wordt tussendoor flink gesleuteld aan Verstappens RB21; de Nederlander komt uiteindelijk tot 47 ronden. Daarin maakt de bolide overigens een prima indruk in de langzame bochten.

Nog voor de Nederlander eindigt Norris in de ochtendsessie als derde. Dat gebeurt overigens in een sessie die nog even kort stilgelegd wordt door kapot glaswerk op het rechte stuk.

Belangrijker voor McLaren is echter de indruk die de MCL39 ook deze vrijdagmorgen maakt. Een drift hier, een spin daar; Norris zoekt in Bahrein tijdens de ochtendsessie de grenzen op van wat de achterkant van zijn McLaren toestaat. De Brit maakt echter een prima indruk, net als in de voorgaande dagen.

Waar Verstappen in de middag ook weer rijdt, dragen ze bij de andere topteams het stuur over. Zo stapt Lewis Hamilton in bij Ferrari voor de laatste uren van de wintertest in Bahrein en doet Piastri dat bij McLaren in plaats van Norris.

Driften voor gevorderden, met Lando Norris:

Tijden ochtendsessie dag 3 wintertest

COUREUR TIJD AANTAL RONDEN Leclerc (Ferrari) 1:30.811 66 Antonelli (Mercedes) + 0.077 61 Norris (McLaren) + 0.123 57 Verstappen (Red Bull) + 0.398 47 Doohan (Alpine) + 0.428 61 Albon (Williams) + 0.633 58 Hadjar (Racing Bulls) + 0.950 73 Alonso (Aston Martin) + 1.273 49 Bortoleto (Sauber) + 1.336 35 Bearman (Haas) + 1.550 59

