Welkom bij onze liveblog van de derde en laatste dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein! Nog twee sessies van vier uur per stuk en de eerste schermutselingen van het seizoen zitten erop. Max Verstappen komt vrijdag de hele dag in actie namens Red Bull. Hij en de andere coureurs willen met de teams nog zoveel mogelijk data verzamelen, upgrades uitproberen en misschien wel een verrassend snelle tijd neerzetten. Wij houden je via deze liveblog op de hoogte van alle actie op de baan!

7.31 uur: Verstappen kan aan de bak

GOEDEMORGEN! Rise and shine! En dat geldt ook voor Max Verstappen, al is er twee uur tijdverschil met Nederland en is hij dus al enige tijd wakker. De viervoudig en regerend wereldkampioen zal de hele dag in actie komen in de RB21. Met de kopman in de cockpit hoopt Red Bull op een succesvolle en leerzame slotdag in Bahrein. Verstappens teamgenoot Liam Lawson nam de donderdag in zijn geheel voor z’n rekening in de RB21. De Nieuw-Zeelander kwam ‘slechts’ tot 91 ronden in de acht beschikbare uren.

De snelste tijd kwam donderdag op dag 2 van de wintertest in Bahrein op naam van Carlos Sainz (1.29.348). De nieuwbakken Williams-coureur reed ook de meeste ronden van iedereen die dag: 127. De actie gemist? Lees dan onze roundup om alvast in de stemming te komen voor dag 3.

