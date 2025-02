En ook de middagsessie van de tweede testdag op het Bahrain International Circuit zit erop! De verwachte hevige regenval bleef uit op het circuit in de woestijn, waardoor veel teams en coureurs racesimulaties konden gaan rijden. Vooral de MCL39 in handen van Lando Norris maakte daarbij erg veel indruk, ook al kwam de Brit pas een uur na aanvang van de sessie de baan op. Carlos Sainz wist als enige coureur meer dan honderd rondes te rijden, 127 om precies te zijn, en stond bijna de hele sessie op eenzame hoogte met de snelste tijd op zijn naam.

De middagsessie gaat niet de boeken in als een enerverende sessie. Deze tweede sessie van de donderdag stond namelijk vooral in het teken van racesimulaties voor de verschillende teams en coureurs. Vooral Lando Norris wist daarbij veel indruk te maken, met snelle achtereenvolgende en consistente rondetijden op de verschillende compounds. Zo reed de McLaren-coureur op de C2-band consistent in de 1.32’ers.

De snelste tijd van de dag staat op naam van Carlos Sainz, 1.29.348, nipt gevolgd door Lewis Hamilton, op een achterstand van drie honderdsten. Diezelfde Sainz voert ook de ranglijst aan voor meest gereden rondes, 127, en is tevens de enige coureur die over de grens van honderd rondes is gegaan vandaag. De sessie werd afgesloten met het oefenen van pitstops en de rode vlag, terwijl langzaam de avond viel in de woestijn.

Spins

Verder kende de sessie alleen de spins van Carlos Sainz en Charles Leclerc als meest opvallende momenten. Beide coureurs verloren de achterkant van respectievelijk hun FW47 en SF-25 door het gladde wegdek. Ondanks dat een hevige regenbui uitbleef in Bahrein, viel er wel af en toe wat motregen.

Ook was er bijna een botsing tussen Lando Norris en Gabriel Bortoleto tijdens de racesimulaties. Geen van de coureurs hield echter schade over aan de incidenten, waardoor de derde en laatste testdag morgen probleemloos van start kan gaan.

Coureur Snelste tijd Achterstand Rondes 1 Carlos Sainz 1.29.348 127 2 Lewis Hamilton 1.29.379 +0.031 45 3 Charles Leclerc 1.29.431 +0.083 83 4 George Russell 1.29.778 +0.430 71 5 Andrea Kimi Antonelli 1.29.784 +0.436 87 6 Lance Stroll 1.30.229 +0.881 57 7 Liam Lawson 1.30.252 +0.904 91 8 Jack Doohan 1.30.368 +1.020 80 9 Pierre Gasly 1.30.430 +1.082 40 10 Isack Hadjar 1.30.675 +1.327 94

