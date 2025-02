De ochtendsessie van de tweede testdag op het Bahrain International Circuit zit erop! Door regenval bleven de coureur lange tijd in de pitstraat. Desondanks wist George Russel 71 rondes te rijden, het meeste van iedereen. Verder stond Lewis Hamilton vrijwel de hele sessie aan de top met de snelste tijd en kwamen Oscar Piastri en Nico Hülkenberg in contact met elkaar.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd is de ochtendsessie ten einde gekomen. De sessie kende niet veel actie, maar er waren wel enkele opvallende momenten. George Russell reed 71 ronden, het meeste van iedereen, en legde zo ongeveer anderhalve raceafstand af. Hij begon de sessie met de snelste tijd, maar het was uiteindelijk Lewis Hamilton die vrijwel de hele sessie aan de top stond en zijn tijd regelmatig verbeterde. Met een snelste tijd van 1:29.379 komt de Brit dichtbij de pole position tijd van Max Verstappen in Bahrein vorig jaar. Hamilton lijkt zich goed in vorm te bevinden voor het vervolg van de test.

Oscar Piastri en Nico Hülkenberg kwamen kort in contact met elkaar, maar gelukkig bleef het incident beperkt tot lichte schade. Door regenval was er een periode van stilte op de baan, waarin Esteban Ocon als enige coureur op intermediates naar buiten ging. Hij kreeg de kans om een proefstart te maken, maar verder bleef het rustig.

LEES OOK: UPDATE | Wintertest Bahrein dag 2: Tijd voor de middagsessie

Oscar Piastri was in het eerste deel van de sessie vaak in de pits te vinden, terwijl Liam Lawson in het tweede deel voornamelijk in de pitbox verbleef. Technische problemen bij Red Bull beperkten het aantal ronden dat hij kon rijden.

Coureur Tijd Aantal ronden Hamilton 1:29.379 45 Russell + 0.399 71 Sainz + 0.711 44 Gasly + 1.051 40 Alonso + 1.321 45 Tsunoda + 1.414 46 Piastri + 1.442 44 Lawson + 1.854 28 Hülkenberg + 2.078 56 Ocon + 3.692 69

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.