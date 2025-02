Welkom bij onze liveblog van de tweede testdag in Bahrein! De teams zijn weer druk bezig om hun auto’s optimaal af te stemmen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Na een veelbelovende eerste testdag is het vandaag tijd voor de rijders om nog meer data te verzamelen, nieuwe upgrades uit te proberen en misschien wel een verrassende tijd neer te zetten. Blijf hier op de hoogte van alle actie op de baan!

8.00 uur: Dag 2 is zojuist van start gegaan

De lichten zijn uit en de tweede testdag in Bahrein is officieel begonnen! De temperaturen in Bahrein zijn uitzonderlijk koud en ook wordt er regen verwacht vandaag.

Oscar Piastri, Liam Lawson, George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg zijn de coureurs die we deze ochtend gaan zien. Voor Liam Lawson en Carlos Sainz staat er een pittige dag voor de boeg, aangezien beide coureurs zowel de ochtendsessie als de middagsessie zullen verslaan.

7.30 uur: Lewis Hamilton als eerste gearriveerd

Lewis Hamilton is als eerste coureur gespot in de paddock, terwijl hij de eerste testdag als laatste coureur het circuit van Bahrein heeft verlaten.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.