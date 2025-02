Dag twee van de wintertest in Bahrein dient zich aan. Bijna alle coureurs wagen zich donderdag op het circuit in Sakhir – alleen Red Bull en Williams kiezen niet voor een rijderswissel. Liam Lawson en Carlos Sainz nemen de hele dag voor hun rekening en worden vrijdag pas afgelost door respectievelijk Max Verstappen en Alex Albon. Check hier wie wanneer in de auto stapt!

Van 26 februari tot en met 28 februari opent het Bahrain International Circuit zijn deuren voor de Formule 1. Alle teams krijgen de kans om uitvoerig te testen met het nieuwe materiaal. Iedere coureur mag de bolide anderhalve dag aan de tand voelen. Het driedaagse evenement is een cruciale nulmeting. Het biedt de eerste gelegenheid om de nieuwe auto’s op het circuit te testen. Lees hier wie er donderdag aan de beurt zijn tijdens de wintertest in Bahrein!

Wintertest dag 2 – ochtendsessie

Team Coureur McLaren Oscar Piastri Ferrari N.t.b. Red Bull Liam Lawson Mercedes George Russell Aston Martin Fernando Alonso Alpine Pierre Gasly Haas Esteban Ocon Racing Bulls Yuki Tsunoda Williams Carlos Sainz Sauber Nico Hülkenberg

Wintertest dag 2 – middagsessie

Team Coureur McLaren Lando Norris Ferrari N.t.b. Red Bull Liam Lawson Mercedes Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Lance Stroll Alpine Jack Doohan Haas Oliver Bearman Racing Bulls Isack Hadjar Williams Carlos Sainz Sauber Gabriel Bortoleto

