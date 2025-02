Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen met het aanbreken van de testdagen in Bahrein. Op het Bahrain International Circuit mogen de coureurs deze week de eerste meters maken in de bolides voor 2025. De eerste teams hebben officieel bekendgemaakt wanneer hun coureurs op het circuit in de woestijn te zien zullen zijn.

Fans van de Nederlandse wereldkampioen hoeven niet heel lang te wachten, want Max Verstappen komt op woensdagochtend 26 februari gelijk al in Bahrein in actie. In de middag is het de beurt aan zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson om in de RB21 plaats te nemen. Op de donderdag mag Verstappen de hele dag in Bahrein achter het stuur van de nieuwste Red Bull-bolide kruipen, terwijl de vrijdag gereserveerd is voor Lawson.

Haas en Alpine sturen hun coureurs drie halve dagen de baan op. Woensdagochtend is het de beurt aan Oliver Bearman, terwijl Esteban Ocon in de middag achter het stuur kruipt. Vrijdag volgt hetzelfde schema voor Haas, terwijl de rollen donderdag zijn omgedraaid, waardoor Ocon de dag opent. Jack Doohan zal woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend de Alpine testen, terwijl Pierre Gasly de overige dagdelen voor zijn rekening neemt: woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag. Bij Williams trapt Alex Albon op woensdag af, ’s middags wordt hij vervangen door Carlos Sainz. De Spanjaard mag ook donderdag achter het stuur kruipen, de slotdag is gereserveerd voor zijn Britse collega.

Filmdag

Voordat de testdagen in Bahrein voor Verstappen en Lawson beginnen, hebben beide Red Bull-coureurs al wat kilometers in de 2025-uitdager afgelegd. Red Bull heeft namelijk op dinsdag 25 februari een filmdag op hetzelfde circuit op de planning staan. Tijdens die dag mag een totale afstand van tweehonderd kilometer in de RB21 worden gereden.

De testdagen kunnen natuurlijk ook door fans via de officiële Formule 1-uitzendkanalen worden gevolgd. Net zoals voorgaande jaren zullen de tests tussen acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags Nederlandse tijd plaatsvinden.

