Voordat het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat in Melbourne, reizen de teams eerst naar Bahrein voor pre-season testing. Op het Bahrain International Circuit krijgen alle coureurs drie dagen de tijd om alvast te wennen aan de nieuwe bolides. Daarom komen Max Verstappen en consorten eind februari al in actie voor de ogen van de fans. Lees hier alles wat je moet weten over de testdagen in Bahrein!

Allereerst het wie, wat, waar en wanneer. Van 26 februari tot en met 28 februari opent het Bahrain International Circuit zijn deuren voor de Formule 1. Alle teams krijgen de kans om uitvoerig te testen met het nieuwe materiaal. Meestal neemt iedere coureur anderhalve dag voor zijn rekening. Het driedaagse evenement is een cruciale nulmeting, omdat het de eerste gelegenheid biedt om de nieuwe auto’s op het circuit te testen. Ingenieurs controleren bandenslijtage, aerodynamica en motorprestaties om ervoor te zorgen dat de auto’s competitief zijn. In aanloop naar de openingsrace in Australië worden alle gegevens uitgebreid geanalyseerd, waarna teams de laatste hand leggen aan de ideale set-up.

De testdagen in Bahrein zijn de enige officiële mogelijkheid voor de teams om de auto’s onder echte omstandigheden te testen. In de praktijk blijkt vaak dat echte kilometers op de baan waardevoller zijn dan simulaties of windtunneltests. Iedereen herinnert zich nog het debacle rondom porpoising in 2022 – pas tijdens pre-season testing kwamen deze problemen aan het licht.

Bahrein is al enkele jaren de vaste bestemming voor pre-season testing, omdat het circuit zich uitstekend leent voor uitgebreide tests. De weersomstandigheden zijn constant en de baan heeft zowel snelle rechte stukken als scherpe bochtencombinaties.

Meters maken

In aanloop naar het seizoen van 2025 zullen veel coureurs de testdagen gebruiken om vertrouwd te raken met hun nieuwe omgeving. Het afgelopen seizoen heeft er immers een grote stoelendans plaatsgevonden in de Formule 1. Bovendien maken vijf nieuwkomers hun opwachting in de koningsklasse. Deze eerste meters kunnen coureurs helpen hun rijstijl aan te passen en vertrouwen te kweken voor de eerste race.

Voor de fans is het belangrijk om te onthouden niet iedereen het achterste van hun tong laat zien. Sommige teams kiezen ervoor hun ware snelheid verborgen te houden. Daarbij kan een coureur altijd met minder brandstof rijden of een zachtere bandensamenstelling gebruiken. Daardoor zijn de rondetijden tijdens pre-season testing doorgaans niet representatief.

Natuurlijk worden de testdagen in Bahrein ook breed uitgemeten in de internationale media. Via F1 TV en de officiële Formule 1-uitzenders wordt er live verslag gedaan van alle actie op de baan. Hier op onze site word je uiteraard ook voorzien van dagelijkse updates. De officiële tijden moeten nog worden bevestigd, maar waarschijnlijk zal het schema niet afwijken van voorgaande jaren. Dat betekent dat er elke dag van 08.00 uur tot 17.00 uur, Nederlandse tijd, wordt gereden.

