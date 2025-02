Naar verluidt is streamingdienst Netflix in gesprek met de Formule 1 over het verwerven van de exclusieve uitzendrechten in de Verenigde Staten. Dit nieuws volgt op het aflopen van de periode waarin ESPN de exclusieve mogelijkheid had om haar contract te verlengen. Met de toenemende populariteit van de Formule 1 onder het Amerikaanse publiek en de ambities van Netflix om meer livesport aan te bieden, is een samenwerking niet ondenkbaar.

Het huidige uitzendcontract van ESPN, dat in 2023 nog werd verlengd, loopt tot eind 2025. Vorig jaar vonden er al gesprekken plaats tussen de Amerikaanse sportzender en het management van de Formule 1 om het contract te verlengen. De onderhandelingen leverden echter geen akkoord op. Inmiddels is de zogeheten exclusiviteitsperiode verstreken en mogen andere partijen zich mengen in de onderhandelingen.

Volgens The Times is Netflix een van de voornaamste kandidaten om de uitzendrechten te verwerven. De populaire streamingdienst experimenteerde de afgelopen jaren al met het aanbieden van livesport. Tijdens de kerstdagen kon het Amerikaanse publiek er terecht voor twee NFL-wedstrijden en in de toekomst zal het platform het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal uitzenden. De livestream van de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en YouTuber Jake Paul in november bleek ook erg succesvol.

Drive to Survive

Via de documentaire-serie Drive to Survive heeft Netflix al nauwe banden met de Formule 1. Recent heeft het bedrijf bovendien Kate Jackson, voormalig vice-president bij ESPN, aangenomen als nieuwe directeur sport. Het is niet de eerste keer dat Netflix meedingt naar de uitzendrechten van de Formule 1. In 2021 voerde het platform samen met Amazon gesprekken over een mogelijke deal, maar uiteindelijk verlengde de Formule 1 het contract met ESPN.

Hoewel Netflix financieel de middelen heeft om een aantrekkelijk bod uit te brengen, blijft de regionale verkoopstrategie van de Formule 1 een uitdaging. De FOM geeft de voorkeur aan het individueel verkopen van uitzendrechten per regio om zo de winst te maximaliseren en de best mogelijke dekking te garanderen. Dit betekent dat Netflix, net als Amazon en Apple – die eveneens worden genoemd als potentiële bieders – geen wereldwijde deal kan sluiten.

