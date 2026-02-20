Achter de Netflix-serie Drive to Survive schuilt een productieproces waarin de samenwerking met de Formule 1-teams cruciaal is. “Zonder hun steun is er geen show”, benadrukken Tom Rogers, producent bij Box to Box, het bedrijf achter de F1-docuserie, en Liam Parker, directeur communicatie en bedrijfsrelatie bij de Formule 1, tijdens een persconferentie in Bahrein.

Volgens Rogers is de serie – waarvan binnenkort het achtste deel uitkomt – sinds het eerste seizoen geëvolueerd, vooral door de coronaperiode. “Iedereen zat thuis en was op zoek naar nieuwe dingen om te kijken. Daarnaast moesten wij tijdens die periode volledig opnieuw nadenken over hoe we konden filmen.” De Formule 1 en het productiebedrijf werkten tijdens de lockdown nauw samen om de serie te kunnen maken. “Uiteindelijk zijn we geïntegreerd in de teams. We gingen hun bubbels in, droegen hun teamkleding en leefden met hen mee”, aldus Rogers.

‘Enorme hoeveelheid materiaal’

Hoe een reeks van Drive to Survive eruitziet, hangt af van het verloop van het Formule 1-seizoen. Toch proberen de makers vooral een kijkje achter de schermen te bieden, zodat fans iets anders te zien krijgen dan tijdens de raceweekenden. “De Formule 1 is al goed bediend met mediacoverage. Wij proberen daar een achter de schermen laag aan toe te voegen”, legde Rogers uit.

LEES OOK: Producent Drive to Survive legt uit: ‘Richten ons op nieuwe fans’

Daarvoor wordt een enorme hoeveelheid beeldmateriaal verzameld. “Elk seizoen gaat het om duizenden uren aan beelden. Veel kunnen we simpelweg niet gebruiken, anders zouden we soms wel twintig afleveringen kunnen maken”, benadrukt Rogers. Het ongebruikte materiaal belandt uiteindelijk in het archief.

‘Input geven’

Parker geeft aan dat veel mensen niet weten dat de Formule 1-teams hun eigen fragmenten te zien krijgen. “Ze krijgen de kans om daar input op te geven”, aldus Parker. Rogers benadrukt hoe belangrijk de relatie is tussen de productie en de teams. “Zonder de teams en hun steun is er geen show. Er zijn momenten van meningsverschillen, maar zij begrijpen ook dat de show hen uit hun comfortzone haalt. Dat maakt het juist boeiend”, concludeerde Rogers.

LEES OOK: FIA keurt Ferrari’s radicale achtervleugel goed: ‘Dit moedigen we aan’

Tegelijkertijd erkent Rogers dat er soms fouten worden gemaakt. “Is de show perfect? Nee. Hebben we in het verleden fouten gemaakt? Absoluut. Maar we proberen nooit bewust iemand in een slecht daglicht te zetten. Het is een menselijke fout”, verklaarde de producent. Parker vult hem aan en maakt duidelijk dat als er iets verkeerd wordt geïnterpreteerd, dat dat opgelost wordt en dat er geen intentie is van het bewust creëren van een valse verhaallijn.

‘Frisse perspectieven’

Hoewel Rogers zelf een levenslange Formule 1-fan is, geldt dat niet voor iedereen in het productieteam. Daar werd bewust voor gekozen. “We wilden frisse perspectieven in de sport brengen. Mensen die met nieuwe, nieuwsgierige blik naar de paddock kijken. Zolang we die frisse kijk behouden, denk ik dat de serie succesvol blijft”, meldde Rogers. Een voorbeeld daarvan was te zien in seizoen zeven, tijdens de aflevering rond de GP van Singapore. Meerdere coureurs gingen zelf filmen om te laten zien hoe hun weekend eruit zag. “Dit was een frisse aanpak. Het gaf een interessant perspectief op een raceweekend”, vertelde Rogers trots.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | Aston Martin zwaait af, maakt einde aan horrortests

Beide mannen zijn nog niet klaar met Drive to Survive, zo werd duidelijk. “Zolang Netflix, de Formule 1 en de teams door willen gaan, gaan wij door”, besloot Rogers. “Het werkt en trekt nieuwe fans aan, dus het is voor iedereen waardevol. Waarom zou je dan stoppen?”, concludeerde zijn compagnon. Het achtste seizoen van Drive to Survive gaat op 27 februari in première op Netflix. Bekijk de trailer hieronder:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.