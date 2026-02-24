Christian Horner heeft in het nieuwste seizoen van Drive to Survive openhartig teruggeblikt op zijn ontslag bij Red Bull. De Engelsman werd kort na de Britse GP van 2025 uit zijn functie als teambaas en CEO ontheven. De beslissing volgde op een periode van tegenvallende prestaties, waarna Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies werd doorgeschoven als zijn vervanger. Horner stond ruim twintig jaar aan het roer van Red Bull en veroverde liefst veertien wereldtitels met het team.

In een exclusief interview voor de Netflix-serie vertelt Horner hoe hij het nieuws vernam. “Na de Grand Prix van Oostenrijk arriveerden we op Silverstone. Max (Verstappen, red.) kwalificeerde zich op poleposition, maar eindigde uiteindelijk als vijfde”, begint Horner voor de Drive to Survive-camera’s. “Vierentwintig uur later werd ik opgeroepen voor een vergadering in Londen. Daar kreeg ik te horen dat ik per direct niet langer betrokken zou zijn bij de leiding van het Formule 1-team.”

‘Stik er maar in’

De mededeling kwam hard aan bij de Brit, die zich sindsdien grotendeels op de achtergrond houdt. “Ik voel een enorm verlies en ben gekwetst”, geeft hij eerlijk toe. “Het kwam allemaal vrij plotseling en ik heb niet echt de kans gekregen om goed afscheid te nemen. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik in deze positie terecht zou komen. Je eerste reactie als je zo’n rotbericht krijgt, is natuurlijk: ‘Stik er maar in.’ Er is me iets afgenomen zonder dat ik daar iets over te zeggen had; iets wat me nota bene zeer dierbaar was.”

Terugkijkend op zijn laatste maanden bij Red Bull blijft hij kritisch op zichzelf. “Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb mijn uiterste best gedaan voor mijn team en voor de mensen die ik vertegenwoordigde, maar mijn prestaties waren niet zo sterk als voorheen.” Achter de schermen werkt Horner inmiddels aan een rentree. Naar verluidt wil hij niet alleen terugkeren als teambaas, maar ook een aandeel verwerven in een team. Flavio Briatore onthulde onlangs dat de Brit interesse heeft in het minderheidsbelang dat investeerdersgroep Otro Capital bezit in Alpine. Daar is het laatste nog niet over gezegd.

