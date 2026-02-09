Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zou gesprekken voeren met een nieuwe investeringspartij om een aandeel in Alpine te bemachtigen. Eerder werd al duidelijk dat Horner onderhandelde met Otro Capital, de investeringsgroep die haar aandeel in het Franse team wil verkopen. Mogelijk slaat Horner nu de handen ineen met MSP Sports Capital, dat al een belangrijke investeerder was in rivaal McLaren.

Volgens Sky Sports is Christian Horner – die vorig jaar na twee decennia moest vertrekken bij Red Bull – benaderd door MSP Sports Capital om het Alpine-belang van Otro Capital over te nemen. Het F1-team is grotendeels eigendom van moederbedrijf Renault, maar een minderheidsbelang van 24 procent is sinds 2023 in handen van een investeerdersgroep onder leiding van Otro, dat zich destijds voor circa 200 miljoen euro inkocht. Dit pakket geldt nu als een mogelijk instappunt voor Horner. Flavio Briatore bevestigde tijdens de seizoenslancering in Barcelona dat er gesprekken plaatsvinden.

Miljardensport

Volgens ingewijden is Horner echter op zoek naar een meerderheidsbelang, zodat hij – à la Toto Wolff bij Mercedes – een leidende rol kan vervullen binnen een F1-team. Het is echter onduidelijk hoeveel controle Renault wil opgeven. Gezien de huidige positie van Alpine, dat vorig jaar als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap, kan het team wel een nieuwe impuls gebruiken. Met zes titels bij Red Bull heeft Horner bovendien een bewezen staat van dienst.

LEES OOK: Christian Horner laat van zich horen: ‘Ben nog niet klaar met de F1’

Toch blijft het onduidelijk in hoeverre MSP Sports Capital en Horner zich kunnen inkopen in Enstone. De investeringsfirma had tot vorig jaar ook een aandeel in McLaren Racing, het team dat destijds werd gewaardeerd op bijna 3,5 miljard euro. Dat onderstreepte niet alleen de groei van McLaren, maar ook de wereldwijde interesse in de Formule 1. Zo brak Mercedes vorig jaar records toen de waarde van het F1-team werd geschat op ruim 5 miljard euro.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.