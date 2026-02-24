Deze week gaat het achtste seizoen van Netflix’ docuserie Drive to Survive in première. De nieuwe reeks volgt het F1-seizoen van 2025 en belooft fans opnieuw een uniek kijkje achter de schermen te bieden. Over de inhoud is nog weinig bekend, al maakte Netflix wel alvast de titels van de afleveringen bekend. Enkele daarvan springen direct in het oog, waaronder de seizoensfinale, die ongetwijfeld verband houdt met de titelstrijd tussen Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs.

Dinsdag presenteerden Netflix en de Formule 1 de afleveringtitels van het nieuwste seizoen van Drive to Survive. De seizoensopener, New Kids on the Track, volgt vermoedelijk de vijf rookies die in 2025 doorstroomden naar de Formule 1. Andere spraakmakende titels zijn onder meer The Number 1 Problem, wat mogelijk slaat op de interne strijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri, en A Bull With No Horns. Naar verluidt draait die vierde aflevering om het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner, die de afgelopen jaren een prominente rol speelde in de serie.

‘Noem me Chucky’

De seizoensfinale, getiteld Call Me Chucky, springt misschien nog wel het meest in het oog. Deze aflevering richt zich vermoedelijk op de ontknoping van het kampioenschap en de rivaliteit tussen Max Verstappen en McLaren. Zak Brown was vorig jaar te gast in de Sports Agents-podcast, waar hij sprak over de zinderende titelstrijd. “Hij (Verstappen, red.) is net als die gasten in horrorfilms”, grapte Brown. “Net op het moment dat je denkt dat hij niet meer terug kan komen, staat hij ineens toch weer op.”

In de voorlaatste race maakte de Nederlander die vergelijking direct waar. Hij vertrok achter de beide McLarens, maar kwam uiteindelijk als eerste over de streep. De viervoudig wereldkampioen verkleinde de achterstand op WK-leider Lando Norris tot twaalf punten. Verstappen kon achteraf smakelijk lachen om Browns vergelijking en gaf zichzelf de bijnaam ‘Chucky’, naar de antagonist uit de bekende Child’s Play-horrorreeks. Die uitspraak wordt nu vereeuwigd op Netflix. Het achtste seizoen gaat op 27 februari in première.



