Tom Rogers, producent bij Box to Box, het bedrijf achter de F1-docuserie Drive to Survive, en Liam Parker, directeur communicatie en bedrijfsrelatie bij de Formule 1, onderscheiden drie soorten fans die de Netflix-serie streamen. “De serie wekt extra nieuwsgierigheid op buiten de dagelijkse onderwerpen”, vertelde Parker tijdens een persconferentie in Bahrein.

Volgens Parker richt de serie zich op drie doelgroepen: nieuwe fans, fans die de sport al jaren volgen en mensen die de Formule 1 echt ademen. “Het geeft een extra dimensie boven op de standaard interviews, de actie op de baan en de persconferenties. Je krijgt een inkijkje in wat journalisten dagelijks meemaken”, aldus Parker.

‘Onvermijdelijk kritiek’

Rogers voegt toe dat je nooit iedereen tevreden kunt houden. “De realiteit is dat de die-hard fans onvermijdelijk kritiek hebben, maar wij richten ons eigenlijk op de nieuwe fans. Het was altijd bedoeld als instappunt om niet-fans te interesseren en fans nog meer te betrekken. Ik denk dat we dat hebben bereikt en dat we dat nog steeds blijven doen”, geeft Rogers aan.

Parker is het eens met Rogers, maar ziet ook in dat het geen documentaire is over de Formule 1. “Het is geen gebruikelijke verslaggeving van elk raceweekend. De bedoeling is om mensen aan te trekken en te interesseren”, stelt hij. Tegelijkertijd maakt hij ook duidelijk dat de verhalen wel moeten kloppen. “Deze mensen werken ongelooflijk hard om ervoor te zorgen dat de verhaallijnen kloppen.”

‘Grote fanbase in Europa’

Als er nieuwe coureurs in de sport komen, ziet Rogers wel een groei van fans. Hij doelt vooral Latijns-Amerika. “We hebben dat zeker gezien aan het einde van vorig seizoen en in dit seizoen met Franco. Het is een enorme markt, vooral voor Netflix”, concludeerde Rogers. Ook Nederland wordt genoemd. “Ik denk dat de grap was dat vrijwel elke Netflix-gebruiker in Nederland Drive to Survive keek. Er is een zeer grote Formule 1-fanbase in Europa.”

Parker ziet ook in de Verenigde Staten een groei van het aantal fans dankzij de serie. “Netflix heeft daar veel abonnees, dus er is een groot potentieel om nieuwe fans te bereiken. Er zijn nu drie races in de VS en 52 miljoen fans – dat is een enorme stijging”, stelt Parker. Het achtste seizoen van Drive to Survive gaat op 27 februari in première op Netflix. Bekijk de trailer hieronder:

