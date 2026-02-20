De laatste ochtendsessie in Bahrein zit erop! De teams hebben nog één middag testen voor de boeg, voordat het hele F1-circus zich verplaatst naar Melbourne voor de openingsronde van het nieuwe seizoen. Ferrari deed vrijdagochtend goede zaken: Charles Leclerc klokte de snelste tijd en was goed voor tachtig ronden. Aston Martin kampte nog steeds met motorproblemen en kwam pas in het laatste kwartier de baan op.

Meerdere teams stonden vanochtend te trappelen om hun laatste testdag in Bahrein te beginnen. Arvid Lindblad meldde zich als eerste aan het einde van de pitstraat, gevolgd door Esteban Ocon en Charles Leclerc. Het tempo lag meteen hoog: verschillende teams voltooiden de zogenoemde flying laps. Leclerc toonde zich snel, maar ook Isack Hadjar – die opnieuw dienstdeed namens Red Bull – oogde competitief. Cadillac liet vrijdag even op zich wachten, maar na een uur testen waagde ook Sergio Pérez zich op de baan. De nieuwkomers hadden nog genoeg data te verzamelen en stuurden de Mexicaan naar buiten met een aero-rake.

Na iets meer dan een uur bracht Kimi Antonelli de eerste rode vlag naar buiten. De Mercedes-coureur kampte met een technisch probleem bij het uitkomen van bocht 10 en moest zijn W17 langs het asfalt parkeren. Het was een zeldzame uitvalbeurt voor Mercedes, dat tijdens de afgelopen testweken steevast goed voor de dag kwam. Op basis van de beschikbare beelden leek het elektrische vermogen van Antonelli weg te vallen, waarna ook de verbrandingsmotor de geest gaf. De auto werd snel geborgen, waarna de sessie werd hervat.

Leclerc vreet kilometers

Leclerc tekende niet veel later voor de snelste tijd van de dag. Met 1:33.689 kwam hij echter niet in de buurt van de snelste ronde van de week, die nog steeds op naam staat van Antonelli. De Monegask maakte overigens gebruik van een conventionele achtervleugel. Het radicale ontwerp dat donderdag debuteerde op de auto van Lewis Hamilton – waarbij de spoiler 180 graden draaide om meer lucht door te laten op het rechte stuk – was verdwenen.

Aston Martin kende ondertussen opnieuw een moeizame sessie. Na twee uitvalbeurten op woensdag en donderdag bevestigde Honda middels een statement dat de nieuwe motor kampt met betrouwbaarheidsproblemen in de long runs. Zodoende was het team beperkt tot ‘korte stints’. Het overgrote deel van de test bleef Aston Martin dan ook in de garage; Lance Stroll kwam pas in het allerlaatste kwartiertje naar buiten voor twee testrondjes.

Coureur Tijd Aantal ronden Charles Leclerc 1:33.689 80 Kimi Antonelli + 0.227 49 Oscar Piastri + 0.663 66 Esteban Ocon + 0.805 82 Isack Hadjar + 0.822 59 Pierre Gasly + 1.157 57 Arvid Lindblad + 1.549 77 Carlos Sainz + 1.563 66 Nico Hülkenberg + 2.330 64 Sergio Pérez + 7.153 61 Lance Stroll Geen tijd 2

