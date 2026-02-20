De moeizame wintertests van Aston Martin zijn voortijdig ten einde gekomen. Met nog ruim twee uur te gaan op de laatste testdag in Bahrein beëindigde de Britse renstal het programma. Lance Stroll kwam op de slotdag niet verder dan zes ronden. De afgelopen weken kende Aston Martin al meerdere rampscenario’s; de komende tijd zal het team alles op alles moeten zetten om de auto raceklaar te krijgen.

Over de volledige winter – inclusief de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya en de testdagen in Bahrein – legde de AMR26 iets meer dan 400 ronden af. Ter vergelijking: Mercedes heeft de grens van duizend ronden inmiddels ruimschoots doorbroken. Het onderstreept de omvang van de problemen waarmee Aston Martin kampt. Het team werd de afgelopen weken geplaagd door motor- en versnellingsbakproblemen, terwijl er ook voorzichtig vraagtekens worden geplaatst bij het vroege aerodynamische concept van Adrian Newey.

De combinatie van het radicale ontwerp en de nog onbewezen krachtbron van Honda zorgt vooralsnog voor de nodige hoofdbrekens. Honda bevestigde vrijdagochtend al dat de motor nog geen longruns kan rijden; de aandrijflijn zou vermogen tekortkomen en kampen met betrouwbaarheids- en koelproblemen. Eerder deze week viel Fernando Alonso al stil na 68 ronden, waarbij Honda de verantwoordelijkheid nam voor een accuprobleem. Dat is beduidend meer testtijd dan Stroll op vrijdag kreeg; de Canadees moest na zes ronden al afzwaaien.

