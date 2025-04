Na de Grand Prix van Bahrein is Oscar Piastri de eerste coureur die dit Formule 1-seizoen meerdere overwinningen op zijn naam heeft staan. Bij zijn thuisrace in Australië kende de McLaren-coureur nog een valse start, maar inmiddels is hij Max Verstappen in het rijderskampioenschap gepasseerd en hoeft hij alleen nog Lando Norris voor zich te dulden. Toch durft Piastri nog niet te spreken van een onderlinge titelstrijd met zijn teamgenoot.

Na de Grand Prix van Japan naderde Max Verstappen Lando Norris tot op één punt in het rijderskampioenschap, dankzij zijn overwinning in Japan, vierde plaats in China en een tweede plek in Australië. De viervoudig wereldkampioen splitste tot dan toe de McLaren-coureurs in het klassement en verstevigde zijn tweede positie met zijn demonstratie op Suzuka.

Maar na de tweede zege van het seizoen voor Oscar Piastri in Bahrein – waarmee hij de eerste coureur is die deze jaargang meerdere overwinningen op zijn naam heeft staan – lijkt het toch vooral zijn Australische teamgenoot te zijn voor wie Norris het meest te vrezen heeft. Want Max Verstappen speelde geen rol van betekenis en eindigde als zesde.

Als er iets duidelijk werd tijdens de wintertest in Bahrein, dan was het wel dat de MCL39 verreweg de beste auto van het veld was. Toch durft Piastri, nu de McLaren-coureurs na vier races de leiding hebben genomen in het kampioenschap, nog niet te spreken van een onderlinge strijd tussen hem en Norris. “Ik dacht dat het in Melbourne zou beginnen, maar het is nog te vroeg om daarover te spreken”, vindt hij. “Ik denk dat we op dit moment staan waar we moeten staan, maar het wordt een zware strijd. Er zijn meerdere titelkandidaten, maar vanuit het oogpunt van het rijderskampioenschap is dat elke week weer iemand anders.”

Volgens Piastri maakt dat het ‘lastiger’ voor hen. Hij verwacht dan ook dat, als die trend zich doorzet, het uiteindelijk wel zal uitmonden in een onderlinge strijd tussen de McLaren-teamgenoten. Dat gebeurde eerder al bij de Britse renstal, tijdens de legendarische rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost. Tussen 1988 en 1991 gaven ze elkaar geen duimbreed toe, met politieke spelletjes en incidenten op de baan tot gevolg. “Het wordt hoe dan ook een zwaar jaar. Zolang wij de beste auto hebben, zal het vooral een harde strijd worden tussen Lando en mij”, vermoedt Piastri.

