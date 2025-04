Oscar Piastri heeft zijn vijftigste Grand Prix-weekend afgesloten met een dominante zege. De McLaren-coureur vertrok van polepositie en gaf de leiding vervolgens eigenlijk niet meer uit handen. Piastri schiet zo Max Verstappen voorbij in het coureurskampioenschap, en nadert zijn teamgenoot op drie punten.

De Australiër kon bij de start de opmars van George Russell meteen stuiten, en hield de leiding in de race stevig in handen. Piastri reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning, en zelfs de herstart na de safety car kon daar geen verandering in brengen. De McLaren-coureur haalt met zijn tweede zege van het jaar Max Verstappen in het coureurskampioenschap in.

“Het is een geweldig weekend geweest”, zegt Piastri na de race met een glimlach van oor tot oor. “Dat begon al met de kwalificatie gisteren. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor de auto die ze ons hebben gegeven. Het is een handig ding. Ik ben erg trots op wat ik zelf ook dit weekend hebben kunnen doen. Het is nooit een circuit geweest dat ons echt ligt, dus het is fijn dat ik deze eerste overwinning voor het team (in Bahrein, red.) heb kunnen pakken.”

Safety car

Het enige moment waarbij het nog even spannend werd voor de raceleider was toen de safety car op de baan kwam. “Ik had inderdaad liever gezien dat de safety car niet op de baan kwam”, geeft de kersverse Grand Prix-winnaar eerlijk toe. “Maar ik had nog steeds vertrouwen. Het tempo was goed, en ik wist ook dat alleen Lando en ik nog mediumbanden overhadden. En dat was de band om te gebruiken. Ik had de overwinning echt niet door mijn vinger laten glippen. Het wordt een geweldig feest.”

