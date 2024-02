Auto’s met blokkerende wielen, coureurs die over de veranderende de omstandigheden klagen op de boordradio; de wind maakt het lastig in Bahrein. Dat zegt onder anderen Fernando Alonso.

Was er een probleem met zijn remmen wellicht? Die vraag rees op basis de blokkerende wielen waar de Spanjaard in zijn Aston Martin meerdere keren mee kampte. “Het is de wind”, verklaarde hij. “Die is tijdens de eerste twee dagen toch wel een factor gebleken en maakt het voor ons als coureurs soms lastig bij het remmen. Zelfs bij Red Bull speelde dat. Want Max Verstappen had er ook laatst van, zag ik tijdens de eerste dag. Niet veel, maar toch.”

Over de AMR24 is Alonso tot nu toe goed te spreken. “De wagen voor dit seizoen maakt een goede eerste indruk, het bevalt me wel. Natuurlijk is er nog genoeg te verbeteren, we zijn pas net begonnen. Maar we wisten wat onze zwakke plekken waren vorig jaar en daar hebben we hard aan gewerkt.”

