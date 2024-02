Een totaal nieuwe auto. Zo omschrijft Alexander Albon de bolide van Williams voor 2024. Het betekent volgens de Britse Thai dat er in het begin van het seizoen nog geen wonderen mogen worden verwacht van het team. “Maar ik zie al wel progressie bij Williams.”

Albon moest woensdag tijdens de eerste testdag zijn auto langs de kant zetten. “Er was een probleem met de brandstofpomp”, vertelde hij later. Toch sprak hij, net als overigens teambaas James Vowles, van een dag met ‘goede indrukken’.

En over indruk gesproken: Albon maakte afgelopen seizoen meermaals indruk met zijn prestaties. Zo reed hij een paar keer verdienstelijk in de punten en haalde hij verschillende keren het maximale uit de auto, iets dat teamgenoot Logan Sargeant veel minder – of zelfs helemaal niet – goed af ging. De Amerikaan kon zich weliswaar verschuilen achter de status van ‘rookie’, maar het verschil met Albon was groot. Is die dan zo goed of is de Amerikaan dan zo slecht? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Lees hier alles over dag 2 van de wintertest 2024

Albon zelf kijkt naar eigen zeggen vooral naar wat de auto kan. “En die is anders dan vorig jaar, omdat we écht stappen willen zetten. De auto moeten we nog meer leren begrijpen, dat kost tijd. We zullen dus niet meteen vol op koers liggen bij de start van het seizoen.” Punten in de beginfase? “Ik hoop het, ik zie progressie bij WIlliams”, aldus Albon.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: