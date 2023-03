Het is vandaag, op 28 maart 2023, al weer dertig jaar geleden dat de Formule 1 als klasse een eigen officiële safety car kreeg. De eerste was een Fiat Tempra, ingezet op het circuit van Interlagos tijdens de Grand prix van Brazilië. Het gebruik van een safety car dateert overigens al van decennia eerder. Toen was het echter nog aan de wedstrijdorganisatie of circuitleiding zelf om iets dergelijks te regelen.

Zowel voor als na 1993 levert de historie van de safety car een mooi palet aan beelden op van allerlei merken met allerlei modellen en allerlei kleuren.

Waar we overigens tegenwoordig in de Formule 1 gewend zijn aan de groene Aston Martin en de rode Mercedes was er sinds 1997 ruim twintig jaar een exclusief contract met laatstgenoemde. Hoewel het merk allerlei verschillende modellen inzette, kwam de grote diversiteit van voor 1997 echter nimmer meer terug. Een overzicht in negen foto’s.

Gallerij:

1981: Lamborghini Countach, Monaco 1993: Fiat Tempra, Interlagos 1995: Porsche, Spa-Francorchamps 1996: Renault Clio, Buenos Aires 1994: Opel Vectra, Imola 2004: Mercedes, Spa-Francorchamps 2018: Mercedes, Paul Ricard 2022: Aston Martin, Interlagos 2023: Mercedes, Sakhir (Bahrein)

(Foto’s: Motosport Images)