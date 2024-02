Na een dag met liefst 143 ronden én verreweg de snelste tijd kan Max Verstappen op dag 2 van de wintertest in Bahrein uitslapen. Teamgenoot Sergio Pérez neemt in de RB20 namelijk de ochtendsessie voor zijn rekening. Tot de negen andere coureurs die hem vergezellen bij de start van de tweede testdag behoort ook Charles Leclerc.

Het was lange tijd onduidelijk wie namens Ferrari tijdens de tweede dag in actie zou komen. Woensdag wisselden Charles Leclerc en Carlos Sainz elkaar al af, dat blijkt opnieuw zo te zijn. In tegenstelling tot Verstappen kan Leclerc dus niet uitslapen: hij zit wederom in een ochtendsessie achter het stuur tijdens de wintertest.

Net als Red Bull en Ferrari laten zeven andere teams hun coureurs op deze donderdag ieder een dagdeel rijden. Enige uitzondering is Mercedes. Dat team kiest er opnieuw voor om één coureur de hele dag in de wagen te zetten. Ditmaal is het Lewis Hamilton die zowel ’s ochtends als ’s middags de W15 aan de tand mag voelen.

Woensdagochtend komen al met al de volgende coureurs in actie tijdens de wintertest in Bahrein:

RED BULL: Sergio Pérez

MERCEDES: Lewis Hamilton

FERRARI: Charles Leclerc

MCLAREN: Oscar Piastri

ASTON MARTIN: Fernando Alonso

ALPINE: Pierre Gasly

WILLIAMS: Logan Sargeant

VISA RB: Yuki Tsunoda

STAKE F1: Guanyu Zhou

HAAS: Nico Hülkenberg

De ochtendsessie start om 8.00 uur Nederlandse tijd en duurt tot 12.00 uur. Na een uur lunchpauze begint om 13.00 uur vervolgens de middagsessie – dan wel met Max Verstappen in de Red Bull.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: