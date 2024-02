Het zit erop! De testdagen in Bahrein zijn achter de rug, de Formule 1 kan zich gaan opmaken voor het eerste raceweekend van het seizoen. Dag 3 van de wintertest-periode werd weer onderbroken door een losgeraakte putdeksel en weer eindigde er een Ferrari op de eerste plaats. Ditmaal trok Leclerc aan het langste eind, terwijl concurrent Red Bull vooral consistente longruns maakte.

Bekijk hier alle updates van dag 3 van de wintertest!

Het duurde vrijdag niet lang voordat het putdekseltje in bocht 11 wéér roet in het eten gooide. Sergio Pérez was de boosdoener en reed het plaatje van zijn plek. De schade aan de RB20 was beperkt, maar de planning van deze laatste testdag kreeg een flinke dreun. De lunchpauze werd geschrapt voor een ononderbroken trainingssessie van maar liefst zeven uur.

Toen de teams eenmaal groen licht kregen, werd het aanpoten. De bekende longruns sloegen de klok, alle coureurs wilden op dag 3 van de wintertest zoveel mogelijk meters maken. Carlos Sainz, de Ferrari-man die donderdag al de dienst uitmaakte, prijkte ’s ochtends bovenaan het tijdschema.

Max Verstappen stapt in

Rond een uur of 1 werd er ondanks het gebrek aan pauze gewisseld in Bahrein. Ook Max Verstappen begon aan zijn laatste middag testen en ruilde van plek met teamgenoot Pérez. Een klein uur later reed hij op de mediumband naar de snelste tijd. Dat deed hij nog eens dunnetjes over, totdat Charles Leclerc de zachte compound onder zijn bolide schroefde. Hij pakte de snelste tijd van de dag, 1.30.322.

Ook ’s middags werden er genoeg longruns gemaakt. Verstappen bewees dat hij behoorlijk consistente rondetijden uit de RB20 kan persen, terwijl concurrenten McLaren (Oscar Piastri) en Mercedes (George Russell) zichtbaar moeite hadden met de balans van de auto. Het was een waarschuwing van de regerend kampioen, die naar alle waarschijnlijkheid niets te vrezen heeft van de snelle rondes van Ferrari.

LECLERC (1.30.322) RUSSELL (+0.046) ZHOU (+0.325) VERSTAPPEN (+0.433) TSUNODA (+0.453) ALBON (+0.662) PIASTRI (+0.708) ALONSO (+0.837) SAINZ (+0.925) PEREZ (+1.161) De top 10 van de laatste testdag in Bahrein

