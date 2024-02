Ferrari is tevreden met de nieuwe auto voor 2024. Beide coureurs hebben er al aardig wat rondjes opzitten in de SF-24. Het pakket zou al een een stuk beter zijn dan vorig jaar, maar Charles Leclerc twijfelt of het genoeg is om concurrent Red Bull te kunnen uitdagen voor de titel. “Alles gaat zoals verwacht, maar ik denk dat de Red Bull nog steeds erg ver vooraan rijdt”, aldus de Monegask.

De SF-24 is een groot contrast met zijn voorganger, een auto die Charles Leclerc het liefst zo snel mogelijk vergeet. De coureur stond vrijdagmiddag de pers in Bahrein te woord en blikte terug op de testdagen van het jaar ervoor. “Dat waren de slechtste tests uit mijn carrière”, verzuchtte hij. De SF-23 had toen veel moeite met de harde wind in Bahrein. “De auto reageerde daar heel heftig op, elke bocht moest weer anders genomen worden.”

Die balans is dit jaar veel beter. “Alles gaat eigenlijk naar verwachting”, gaf Leclerc toe. “We hebben een veel sterker platform dan vorig jaar. We weten precies wat we kunnen verbeteren.” Dat heeft alles te maken met de aanpassingen die dit jaar aan het ontwerp van de Ferrari zijn gemaakt. “Vanaf het eerste moment in de simulator voelde de auto beter. We kunnen meteen consistente rondes rijden.” Teamgenoot Carlos Sainz bewees gisteren dat die sterke basis zich ook laat vertalen naar snelle rondetijden. De Spanjaard reed veruit het hardst op dag 2 in Bahrein.

Concurrentie van Red Bull

Toch is het voor de meeste coureurs duidelijk dat kampioen Red Bull nog altijd ver voorop loopt. Ook bij Ferrari moeten ze hun meerde erkennen in het team uit Milton Keynes. “Ik denk dat Red Bull straks ver vooraan rijdt”, erkende Charles Leclerc. “We weten precies waar we onze auto kunnen verbeteren, maar goede rijeigenschappen zijn niet hetzelfde als competitiviteit.”

