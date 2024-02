Meerdere coureurs hebben zich inmiddels uitgesproken over de geringe testmogelijkheden in de Formule 1. Eerder was het Fernando Alonso die aankaartte dat de drie dagen in Bahrein te weinig zijn, nu hebben ook George Russell en Alexander Albon van zich laten horen. Ze benadrukken dat er gewoon te weinig tijd is om voldoende bekend te raken met het nieuwe materieel. Voor de coureurs moeten er meer testdagen komen.

Waar er andere jaren gerust meer testdagen werden georganiseerd, krijgen de coureurs in 2024 drie dagen om zich voor te bereiden op een nieuw seizoen Formule 1. “Een oneerlijke ontwikkeling“, zei Fernando Alonso vorige week. Omdat elk team ook maar met één auto mag rijden, zit elke coureur anderhalve dag achter het stuur.

Ook George Russell en Alexander Albon zijn ontevreden. Zij uitten hun ongenoegen over het huidige tijdschema tijdens een persconferentie in Bahrein. “Het idee is dat iedereen dezelfde testmogelijkheden krijgt”, legde Albon uit. “Maar sommige teams hebben testauto’s waarmee ze in de winter kunnen rijden. Voor mij zijn de testdagen de eerste keer in een Formule 1-auto sinds Abu Dhabi! Dat is niet eerlijk.” George Russell voegde eraan toe dat anderhalve dag het absolute minimum is, mits alles goed gaat.

Te weinig voorbereiding

Als de coureurs niet meer testdagen krijgen, zijn ze slecht voorbereid op de start van het seizoen. Fernando Alonso – die ook bij de persconferentie aanwezig was – vergeleek het met een andere topsport. “Het is alsof je bij tennis de rackets en de ballen verandert en de spelers slechts één dag geeft om te trainen voor een Grand Slam”, aldus de oud-wereldkampioen. “Het is belachelijk.”

