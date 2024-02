Hij zei het nog net niet letterlijk, maar bij vlagen straalde George Russell donderdag uit dat hij zich nu al neerlegt bij de gedachte dat Red Bull ook in 2024 dominant zal zijn. “Dat team is iedereen een stap voor.”



Het zegt volgens de Brit nog niet alles, zo hield hij tijdens de persconferentie in Bahrein de moed erin. “Maar de uitdaging om Red Bull in te halen was al groot na vorig jaar en dat blijft zo. We moeten afwachten wat het jaar brengt, maar je zag hoe snel Max Verstappen was op woensdag. Het is zo’n geweldig team, met een geweldige structuur. Ze zijn iedereen een stap voor”, aldus Russell.

Voor echte conclusies over Red Bull is het na twee dagen testen nog te vroeg, zo weet ook Russell. Of Mercedes er een tandje bij kan zetten in 2024 is een voor hem belangrijker vraagstuk. “Het gevoel is goed, de auto is beter te besturen dan die van vorig jaar”, vertelt Russell over de W15. Maar uiteindelijk gaat het niet om een fijne auto, maar hoe snel die is. Als ik een slecht te besturen auto had die desondanks de snelste bleek, zou ik dat goed vinden.

Russell kwam zelf overigens op dag 2 in Bahrein niet in actie. Donderdag was het de beurt aan Lewis Hamilton. Op vrijdag delen beide Mercedes-coureurs de W15, ze rijden dan elk een dagdeel in de bolide.

