Red Bull presenteert donderdagavond als laatste hun Formule 1-auto voor 2024. De concurrentie heeft de messen al geslepen en hoopt de regerend kampioenen de weerstand te bieden die vorig jaar ontbrak. Meerdere teams claimen een gooi te kunnen doen naar race-overwinningen in het komende seizoen. Wat is er veranderd ten opzichte van 2023?

Red Bull eindigde in 2023 met 860 punten op de eerste plek bij de constructeurs. De tweede plek ging naar Mercedes, die het moest doen met een score van 409. Daarnaast won Red Bull eenentwintig van de tweeëntwintig GP’s. Komt het veld dit jaar dichter bij elkaar te liggen? Als het aan de volgende teams ligt is het eerste treetje binnen handbereik.

Mercedes W15: ‘Een hoop geleerd’

Mercedes was lange tijd een supermacht in de Formule 1, maar sinds de nieuwe reglementen van 2022 heeft het team moeite om een competitieve auto neer te zetten. Met de W15 hebben de Duitsers de kennis van de afgelopen twee jaar in acht genomen voor een beter en handzamer totaalpakket. “We hebben een hoop geleerd”, aldus coureur George Russell. Mercedes kiest voor een ‘Red Bull-achtig’ sidepod-design, een nieuwe pushrod-ophanging op de achterwielen en een geniepige nieuwe voorvleugel om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen.

Lewis Hamilton, Toto Wolff en George Russell naast de nieuwe W15 (Mercedes)

Ferrari SF-24: ‘De grenzen opzoeken’

Ferrari was het enige team dat Red Bull in 2023 een overwinning kon ontzeggen. In 2024 moet de SF-24 nog veel meer eerste plekken kunnen bemachtigen. Volgens technisch directeur Enrique Cardile wijkt de auto enorm af van eerdere designs. De ‘badkuip-sidepods’ zijn verruilt voor een conventioneler ontwerp en onderhuids is de SF-24 vooral meer “voorspelbaar” gemaakt, waardoor deze makkelijker te besturen is. “Het handzamere design moet het makkelijker maken om de grenzen op te zoeken in 2024”, is het devies.

Charles Leclerc, Fred Vasseur en Charles Leclerc met de SF-24 (Ferrari)

Aston Martin: ‘De goede dingen beter maken’

Aston Martin maakte in 2023 een vliegende start. Het team was in het begin van het seizoen de voornaamste uitdager van Red Bull met een reeks aan podiums voor Fernando Alonso. Als het aan teambaas Mike Krack ligt, komt er in 2024 eindelijk een overwinning in het groen: “De goede dingen van 2023 hebben we geprobeerd nog beter te maken”. Daarvoor is vooral de voorkant aangepakt. De bevestiging van de voorvleugel en een nieuwe vorm in de carbon flappen moeten de AMR24 nóg beter maken.

De nieuwe AMR24 van Aston Martin (Aston Martin)

McLaren: ‘Verder waar we gebleven waren’

McLaren kwam vorig jaar langzaam op gang, maar stond tegen het eind van het seizoen meermaals op het podium dankzij een hoop ‘in-season’ updates. CEO Zak Brown wil deze stijgende lijn in 2024 doorzetten. “We zijn tevreden met de ontwikkelingen, we willen verder waar we gebleven waren”. Volgens teambaas Andrea Stella krijgt de nieuwe MCL38 nog een hoop aerodynamische wijzigingen aan het begin van het seizoen. Brown is in ieder geval klaar voor de volgende stap. “Ik zou niet weten waarom we niet zouden kunnen winnen”, aldus de CEO.

De nieuwe MCL38 in het McLaren Technology Centre (McLaren)