Ferrari presenteerde dinsdag 13 februari het laatste speeltje uit de fabriek in Maranello. De SF-24, de Ferrari-auto waar coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2024 mee zullen rijden, is een feit. De auto is (uiteraard) rood van kleur, maar heeft ook de nodige gele en witte details. De livery is opvallend kleurrijk naast de zwarte kleurstellingen van andere F1-teams.

De scuderia hoopt met de SF-24 een frisse start te kunnen maken in 2024. Ferrari wil concurrenten Mercedes en Red Bull het vuur aan de schenen leggen. Volgens het team breekt de SF-24 met het design van vorig jaar, wat een auto oplevert die “toegankelijk en voorspelbaar” is. De kleurstelling verwijst niet alleen naar de Ferrari’s van vroeger, maar ook naar de huidige auto’s in het World Endurance Championship.

De SF-24 breekt grotendeels met de trend om je auto uit te voeren in kaal carbon. Veel fans en experts zijn teleurgesteld in de liveries van onder andere Alpine, Haas en Stake F1 Team omdat de auto’s maar voor een klein deel geverfd zijn. Volgens Ferrari is er juist “minder zwart” aanwezig dan in voorgaande jaren.

Charles Leclerc, Fred Vasseur en Carlos Sainz poseren met de nieuwe SF-24 (Ferrari)

Lewis Hamilton

Het Ferrari-nieuws werd de afgelopen dagen gedomineerd door Lewis Hamilton, die in 2025 de overstap gaat maken naar de scuderia. Veel teampresentaties werden ondergesneeuwd door de megatransfer, die voor een hoop speculaties zorgde in de paddock. Hamilton pikt het stoeltje in van Carlos Sainz, die al veel gelinkt is aan het Audi-team dat in 2026 op de grid staat.

In 2022 – toen er voor het eerst met deze generatie auto’s werd gereden – ging Ferrari goed van start met een aantal overwinning van Charles Leclerc. Toch boekte Red Bull vooruitgang in de loop van het seizoen en pakte Max Verstappen uiteindelijk zijn tweede wereldkampioenschap. Vorig jaar zette die dominantie keihard door, toen moest Ferrari genoegen nemen met één enkele overwinning van Carlos Sainz.



