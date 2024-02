Met vijf teampresentaties achter de rug is het duidelijk dat de trend van vorig Formule 1-seizoen zich doorzet: de zwarte liveries. Teams doen er alles aan om gewicht te besparen, dus worden delen van de auto simpelweg niet geverfd. Oftewel, zwart als het nieuwe goud in de Formule 1. Een verhaal over de achtergronden.

Van de vijf Formule 1-teams tot nu toe hebben Haas (foto boven), Williams, Stake F1 en Alpine bewust gekozen voor auto’s met zwarte looks of op zijn minst met enkele zwarte accenten. Alleen de auto van Visa RB is tot dusver de uitzondering op de regel. Aan de gemaakte keuzes van de renstallen liggen geen esthetische overwegingen ten grondslag. Het belangrijkste motief is het besparen van gewicht. Plat gezegd: minder verf betekent minder kilo’s. De zwarte delen van de auto’s zijn in de meeste gevallen ongelakt, de zwarte kleur is van het carbon.

Ook komend seizoen moet een auto voldoen aan het door de FIA vastgestelde minimumgewicht van 798 kilogram. Twee jaar geleden bleek dat laatste voor veel teams al een (te) grote uitdaging, onder andere als gevolg van de nieuwe regels, zoals de invoering van grotere banden. In 2023 verscheen om die reden al opvallend veel zwart op de grid.

Besparing van zes kilogram

Een relatief eenvoudige en goedkope manier om gewicht te besparen voor teams is om minder of geen verf te gebruiken. De Nederlandse multinational AkzoNobel, al sinds jaar en dag sponsor van McLaren, maakte eerder al eens bekend dat men op een F1-auto pakweg zes liter verf en drie liter glanzende lak gebruikte, verspreid over een oppervlak van ruim acht vierkante meter.

Williams FW46

Volgens Craig Scarborough, een technisch expert op F1-gebied, is een zwarte livery circa drie kilo lichter. Een besparing van zes kilo verf zou naar schatting een tijdswinst opleveren van 0,18 seconden per lap. Drie kilo minder gewicht is dus nog altijd goed voor 0,09 seconden per ronde. In de Formule 1 zijn dat marges die ertoe doen. Een belangrijk aspect van de besparing op verf is dat het gewonnen gewichtsvoordeel weer besteed kan worden aan sleutelonderdelen van de auto, zoals motor, ophanging en aerodynamica.

Mercedes in 1930 al met kale aluminium carrosserie

Het geheel of gedeeltelijk ongelakt laten van de auto’s heeft overigens een lange geschiedenis in de autosport. Zo dankte de originele Mercedes Silver Arrows uit 1930 haar bijnaam aan het feit dat er geracet werd met een ‘kale’ aluminium carrosserie, omdat het team de loodhoudende verf had verwijderd om gewicht te winnen.

Tegenwoordig kiezen Formule 1-teams er ook om andere redenen – naast het gewichtsvoordeel – voor om bepaalde onderdelen niet te verven, bijvoorbeeld uit concurrentieoverwegingen. Donkere tinten aan de auto maken het iets minder eenvoudig voor de concurrentie om de geometrie van aerodynamische oppervlakken te inspecteren.

Alpine A524

En het Formule 1-team van Mercedes koos in 2020 en 2021 al voor een zwart uiterlijk. Het team wilde daarmee destijds aandacht vragen voor Black Lives Matter, waar onder andere zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich nog altijd hard voor maakt.

Afgezien van de factor gewicht had McLaren nog een ander argument om bij het design van de auto voor zwart te kiezen als dominante kleur. “Onze motorkap was eerst papaja van kleur, maar dat was voordat we Google’s Android als partner hadden”, vertelde McLarens CEO Zak Brown vorig jaar rond de presentatie van de auto. “We grepen meteen onze kans richting Google. Ze vonden zwart fantastisch vanwege hun huisstijl.”

Teams onderzoeken gebruik van vinyl

De presentatie van de MCL38, de auto voor dit seizoen, staat voor komende woensdag op de planning. Overigens onderzoeken sommige teams, zoals McLaren, het gebruik van vinyl voor het kleuren van hun liveries. Het is lichter dan traditionele verf en biedt nog een extra voordeel. Omdat het in feite een simpele coating is, is het eenvoudig te verwijderen om een nieuwe aan te brengen, bijvoorbeeld als men een keer wil kiezen voor een speciale livery.

Overigens kunnen de auto’s die afgelopen dagen en ook komende week nog door de teams worden gepresenteerd afwijken van de bolides die begin komende maand in Bahrein op de startgrid staan voor de eerste Grand Prix van het nieuwe 2024-seizoen. Maar één ding staat wel vast: zwart is het nieuwe goud.

Stake F1 C44

