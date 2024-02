Ferrari hoopt in 2024 de strijd aan te gaan met Red Bull, het team dat vorig jaar alle recordboekjes wist te herschrijven. Tegen het einde van het seizoen had Ferrari de auto ver genoeg doorontwikkeld om Red Bull ten minste één overwinning te ontzeggen. Die stijgende lijn moet de SF-24 door gaan zetten.

Een belangrijk aandachtspunt blijkt de bestuurbaarheid van de auto. Ferrari laat in een persbericht weten dat de SF-24 een “handzamere” en “meer voorspelbare” auto is dan zijn voorganger. “Elk onderdeel van de auto is een nieuw ontwerp”, aldus chassis-technicus Enrico Carile. “We hebben geluisterd naar de feedback van de coureurs en een auto gemaakt die makkelijk te besturen is, waardoor je makkelijk het maximale eruit kunt halen.”

Naast het technische ontwerp is er ook in de kleurstelling veel veranderd. Ferrari kiest in 2024 voor een opvallende combinatie van rood, geel en wit. Het is niet alleen verwijzing naar de kleurrijke bolides van vroeger, maar ook naar de WEC-auto van het team.

Langste F1-seizoen ooit

Ferrari mag dan al ruim zeventig jaar meelopen in de Formule 1, ook zij hebben nog nooit zo’n lang seizoen meegemaakt. Teambaas Fred Vasseur staat met Ferrari aan de start van 24 races dit seizoen. “We moeten klinisch en effectief te werk gaan”, aldus Vasseur. “Het maken van gewaagde keuzes gaat ons helpen om in elke Grand Prix de beste resultaten te behalen.”

Ook coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben er zin in. “De auto ziet er goed uit”, merkt de Monegask op. “Hij zou ook minder gevoelig moeten zijn, precies wat we nodig hebben om goed te kunnen presteren.” Zijn Spaanse teamgenoot bij Ferrari deelt die mening: “In de simulator voelde de SF-24 al een stuk handzamer, maar ik kan niet wachten om op het circuit te kijken of dat gevoel klopt.”



