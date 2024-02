Het is ’the day after’: de wintertest 2024 is geschiedenis, we zetten nog even een paar feiten en cijfers voor je op een rij. Een overzicht in twee delen (zondag deel 2), met als eerste het meest aantal gereden ronden – en een verrassende winnaar!

Groot was de tevredenheid bij Max Verstappen en Sergio Pérez vrijdag na de wintertest in Bahrein. En terecht. Want de bijna 400 ronden die zij samen in totaal aflegden in de Red Bull mochten er zijn, zeker in combinatie met de getoonde snelheid. Toch waren zij juist niet het duo dat de meeste ronden reed. Die eer is voorbehouden aan Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.

Snel waren de Deen en de Duitser overigens allerminst in de wagen van Haas, maar betrouwbaar is de bolide klaarblijkelijk wel. Het tweetal kwam tot 441 ronden in drie dagen. En individueel was het ‘goud’ voor Magnussen. Hij reed 239 ronden, het hoogste aantal van de 20 coureurs die in actie kwamen. Voor de liefhebbers: dat is bijna 1300 kilometer in Bahrein.

Meeste ronden in wintertest:

HAAS – 441 (Magnussen 239, Hülkenberg 202) FERRARI – 416 (Sainz 224, Leclerc 192) STAKE F1 – 378 (Bottas 193, Zhou 185) RED BULL – 391 (Verstappen 209, Pérez 182) ASTON MARTIN – 378 (Stroll 214, Alonso 183) VISA RB – 366 (Ricciardo 209, Tsunoda 157) MERCEDES – 360 (Russell 188, Hamilton 172) ALPINE – 333 (Ocon 193, Gasly 140) MCLAREN – 327 (Piastri 183, Norris 144) WILLIAMS – 299 (Albon 161, Sargeant 138)

