Fernando Alonso weet het nu al zeker: Max Verstappen wordt dit jaar wereldkampioen. Volgens de Spanjaard is dat de enig juiste conclusie na de wintertest in Bahrein, waarop Red Bull indruk op hem maakte. “Er zijn 19 coureurs nu al weten dat ze de titel niet gaan winnen.”

Een sublieme eerste dag, een puik optreden op de slotdag met imposante longruns: het was wat Verstappen liet zien en dat bewees volgens Alonso meteen hoe de verhoudingen liggen in 2024. “Ik heb weliswaar geen glazen bol, maar toch: Max is al wereldkampioen, Red Bull domineert de sport. De auto die ze presenteerden is een verrassing, maar als je dit alles ziet… Dan weet je dat dat er weinig kansen zijn voor anderen om wat te winnen.”

Klagen doet Alonso niet. “Dit is hoe de sport is.” En wat kan Aston Martin zelf met de AMR24? Eerder zei hij al tevreden te zijn over de wintertest. Dat herhaalde de Spanjaard, zelf tweevoudig wereldkampioen, vrijdag nog maar eens. “Maar of wij een auto hebben waarmee we een Grand Prix-zege kunnen boeken, is nog moeilijk te zeggen.”

