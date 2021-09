Helmut Marko kan zijn geluk niet op na de thuiszege van Max Verstappen in Nederland, en het heroveren van de leiding in het WK. “Dit is een sprookje.”

Enige pretogen kunnen Marko niet worden ontzegd, met de grote man van Red Bull Racing die geniet van Verstappens overwinning op Zandvoort. “Het was een geweldig optreden van Max”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine, en benadrukt: “Maar het hele team heeft geen fout gemaakt. De strategie en pitstops waren perfect.”

Lees ook: Horner na thuiszege Verstappen: ‘Hij was onberispelijk’

Dat Verstappen met zijn klinkende overwinning en passant de WK-leiding terugpakte – hij staat nu drie punten voor op Lewis Hamilton – draagt uiteraard bij aan de vreugde bij Dr. Marko. “Dat is wat we willen en waar we op mikken. Natuurlijk zouden we graag nog verder voor staan, maar het is niet anders.”

De zege in Zandvoort was nummer 72 voor Red Bull. Dit was echter één van de meer bijzondere, vertelt de Oostenrijker. “Omdat het Max zijn thuisrace is en door de hele sfeer hier. Het is een sprookje.” Een sprookje, bovendien, dat vertrouwen geeft voor de volgende race op Monza. “Zeker. Monza is niet onze favoriet, maar in deze vorm kunnen we daar ook zeer competitief zijn.”

Lees ook: Verstappen geniet van zege in oranjezee: ‘Ongelofelijk, een geweldige dag’