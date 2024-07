Ook in aanloop naar de GP van België blijven er veel vraagtekens rond Sergio Pérez en de toekomstige line-up van Red Bull. Tijdens de aankomende zomerstop zal de top van het team beslissen of de Mexicaan vroegtijdig vervangen wordt door een andere coureur. Yuki Tsunoda is automatisch een van de opties, al heeft de Japanner nog geen idee of hij überhaupt meedingt naar een Red Bull-contract.

LEES OOK: Pérez hoopt zich op Spa nog eenmaal te bewijzen: ‘Ben ik het team verschuldigd’

Yuki Tsunoda werd de afgelopen maanden veel geprezen voor zijn consistentie en de groei die hij in de laatste vier jaar heeft doorgemaakt. Dat is de 24-jarige coureur zelf ook niet ontgaan. Tsunoda’s ultieme doel is altijd geweest om door te stromen naar Red Bull en mee te vechten voor overwinningen. Pérez’ mogelijke ontslag vormt een buitenkansje, al weet de jonge Japanner nog niets van de plannen de Oostenrijkers.

Motorsportweek vroeg hem in Spa naar zijn verwachtingen voor de aankomende weken. Denkt Tsunoda dat hij straks mag instappen bij Red Bull? “Als je naar de afgelopen maanden kijkt, zie je duidelijk dat ik heel erg verbeterd ben”, reageerde hij. “Eigenlijk al vanaf de allereerste race. Het aantal Q3-optredens, het aantal punten dat ik heb behaald op nieuwe circuits – ik denk dat dat genoeg bewijst.”

LEES OOK: Tsunoda laat van zich horen: ‘Zou raar zijn als Red Bull voor Liam Lawson gaat’

Ricciardo

De GP van België zou de laatste kans zijn voor Tsunoda om zich te bewijzen tegenover de Red Bull-top. Reservecoureur Liam Lawson en Visa RB-teamgenoot Daniel Ricciardo maken ondertussen ook kans op promotie. Laatstgenoemde schijnt de veiligste keuze te zijn voor het team uit Milton Keynes. De Australische routinier is bekend met Red Bull en zal Max Verstappen geen strobreed in de weg leggen.

“Uiteraard zal deze race belangrijk zijn, maar we zullen zien hoe het gaat”, vervolgde Tsunoda. “Op dit moment weet ik niet of ze me overwegen. Op de achtergrond zullen er heus gesprekken worden gevoerd. Het is te hopen dat mijn naam dan ook genoemd wordt. Ik heb zeker genoeg gedaan.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)