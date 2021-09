Medio december, 2018: zo’n vijf maanden voor de Formule 1 bekendmaakt terug te keren naar Circuit Zandvoort, hangt de comeback van de Grote Prijs van Nederland aan een zijden draadje. “Ze vertelden me op vrijdag dat ik dinsdag niet meer hoefde te komen, terwijl ik dacht dat we dan het contract zouden tekenen.”

Door André Venema & Daan de Geus

Lees ook: Toen Bernhard Bernie ontmoette: ‘Dat hij wilde praten, was de opening’

In het rondetafelgesprek in de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine, vertelt Bernhard van Oranje – mede-eigenaar van Circuit Zandvoort – haast tussen neus en lippen door dat de deal met de Formule 1 eind 2018 bijna klapte. “In december was ik nog in gesprek met ze”, doelt hij op Formula One Management (FOM) en Formule 1-eigenaar Liberty Media, “en toen zeiden ze halverwege de maand: ‘het gaat niet door’.”

‘We hoefden niet meer te komen’

Waarom dat ineens de boodschap was? “Omdat ze niet meer in Europa wilden rijden. Tenminste”, legt Van Oranje uit, “de Amerikanen bij Liberty Media zaten wat minder op één lijn (met de Britten, red.) en waren wat minder op de hoogte dat wij al zover waren met de gesprekken.” De boodschap was zodoende duidelijk, maar ook verrassend. “Ze vertelden me op vrijdag dat ik dinsdag niet meer hoefde te komen, terwijl ik dacht dat we dan het contract zouden tekenen.”

“Dat voelde wel urgent”, zegt Van Oranje met gevoel voor understatement. Het vervolg van het verhaal, denkt tafelgast Jan Lammers ‘gaat een keer in een boek komen’. “Want toen kwam het besef: ‘als we nu niets doen, zijn we de race kwijt’.” Het verhaal gaat verder met Van Oranje en een delegatie uit Zandvoort die met z’n allen naar Londen vlogen. Om te proberen de plooien weer glad te strijken, om toch tot een akkoord te komen.

Lammers: “Ik wil niet zeggen dat het is afgedwongen of geforceerd, maar er was wel een besef dat er ingegrepen moest worden.” Details blijven achterwege, maar Van Oranje vergelijkt het hele traject rondom de deal met ‘op een hoop borden tegelijk schaken’. De deal die er uiteindelijk uitrolde, was volgens Liberty Media ‘de snelste die ze ooit hadden gedaan’ en bij de uitwerking – met de race oorspronkelijk gepland voor 2020 – was ook flinke haast geboden.

Handshake deal

De basis voor het definitieve contract werd die dinsdag in december 2018 gelegd. Enigszins tot verbazing van de betrokkenen, ook. “Ik heb een foto van die dinsdag, dat we daar in Engeland stonden voor een soort handshake deal. Het zag er niet vrolijk uit. Iedereen stond een beetje verdwaasd voor zich uit te kijken van: ‘waar hebben we nou met z’n allen ja op gezegd?’ Geweldig! Dat maakt het ook een mooi avontuur”, vindt Van Oranje.

Lees ook: Lammers niet blij met F1-flirt Assen: ‘Willen vanuit zijspan aandacht halen’

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!