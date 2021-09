Ineens was het bericht daar: Circuit Assen wil naast Zandvoort een tweede Nederlandse Grand Prix houden, vanaf 2023. Dat vertelde Jos Vaessen, voorzitter van The Dutch Grand Prix Foundation, het Dagblad van het Noorden. In Zandvoort, waar dit weekend de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar wordt gehouden, reageert sportief directeur Jan Lammers not amused.

Door André Venema en Daan de Geus

Ach, kan Lammers het bericht uit Assen ook gelijk wel relativeren: “Ik heb Vaessen ooit horen zeggen dat de kans 99.9% was dat de Grand Prix daar naartoe te gaan. Dus inmiddels weet ik dat de kans dat hij iets zegt dat waar is, 0.1% is”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine. Volgens Lammers is het ook niet zo dat er een dialoog gaande is over een tweede Nederlandse Grote Prijs. Zeker niet een waar Zandvoort in meegaat. “Nee, dat is het niet.”

“Kijk wat we zien is dat hoge bomen veel wind vangen. Wij hebben nu een evenement met enorm veel aanzien en publiciteit. Je ziet nu dat wij heel veel aanzien hebben. En dan zie je altijd dat mensen in de zijspan springen om in dat succes een stukje van de aandacht mee te pakken.” De timing van het bericht uit Assen, noemt Lammers dan ook ‘niet chic’.

Er zijn, vervolgt Lammers, groepen die nu het podium proberen te pakken. “Milieugroeperingen, maar ook Assen dus. Het is hun goed recht. Iedereen mag dat doen. Assen pakt ook even ons podium.” Ondanks dat, is er komend weekend in Zandvoort zeker een delegatie uit Assen welkom, zegt Lammers. “Natuurlijk. Autosport moet verbroederen, dat is ook mijn functie.”

“Ik hou van Assen, de TT is een geweldig historisch evenementen, maar dat wil niet zeggen dat alles even chic is wat er gebeurt. Als ik weer antwoord moet geven op zo’n vraag, denk ik ook: ‘o, zijn ze er weer’.” Op een gegeven moment, denkt Lammers, moet het gewoon klaar zijn. “Dat dachten wij ook. Waarom nou? Assen is zo’n fantastisch circuit, een prachtige locatie met geweldige mensen. We hebben hier ook veel mensen van daar die hier werken.”

“Het is een mooie sport. Laten we nou gewoon met een beetje respect met elkaar omgaan. Gun ons dit weekend nou even, denk ik dan wel. We werken er hard genoeg voor, en straks zijn zij weer aan de beurt.” Klaar dus, hoopt Lammers. “Vanaf vrijdag zijn we een van de 21 Grands Prix – en hopen we op een mooie manier van de kalender deel uit te maken.”

