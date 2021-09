Na 36 jaar is het weer zover, Zandvoort is een weekend lang het centrum van de racewereld. Op het CM.com Circuit Zandvoort probeert Max Verstappen voor het oog van duizenden landgenoten de leiding in het kampioenschap terug te pakken. Verslaggevers Daan de Geus en Sjaak Willems zijn de hele week in Zandvoort, volg hier ons liveblog.

