36 jaar na de laatste Formule 1-race ziet Circuit Zandvoort er compleet anders uit. Het glooiende karakter, de soms zeer smalle baan en de iconische bochten zijn behouden, maar toch is het anno 2021 een nieuw circuit. Tom Coronel, al 30 jaar vertrouwd met Circuit Zandvoort, neemt ons een rondje mee.

Check hieronder ook de video van ons rondje Zandvoort met Tom Coronel!

Pitexit

Waar de pitexit vroeger bij start-finish was, ligt die sinds de verbouwingen bij het uitkomen van de Tarzanbocht. Een maatregel met het oog op de veiligheid. “Aan het einde van het rechte stuk vliegen de coureurs in de richting van de Tarzanbocht en als twee auto’s daar naast elkaar aankomen, wil je niet dat een auto opeens uit de pits komt”, legde Jan Lammers uit bij de presentatie van het vernieuwde circuit. De grote verandering volgens Tom Coronel is de snelheid bij het uitkomen van de pits. “Ik ga ervan uit dat ze de pitexitlijn vroeg leggen, eigenlijk op hetzelfde punt als vroeger. Dan wordt het uitkomen van de pits net wat spannender.”

Tarzanbocht

“De Tarzanbocht is compleet veranderd qua uitzicht. Hij is net zo breed, hij ligt hetzelfde, alleen is het uitzicht heel anders.” Dat zorgt voor een ander gevoel bij de coureur. “Vroeger kon je de Tarzanbocht helemaal inkijken, nu kijk je aan tegen een dikke betonnen muur. Ook kon je vroeger bij het insturen wat kerbstones of gras meepakken. Dat gaat nu niet meer.”

Hugenholtzbocht

“Het verschil begint eigenlijk al in de Gerlachbocht. Daar had ik altijd een eng gevoel, maar tegenwoordig kan ik eerder afremmen omdat ik eerder kan insturen voor de Hugenholtz.” Net als bij de Tarzanbocht is het uitzicht in de Hugenholtzbocht veranderd. “Dit is echt raar, je kijkt tegen een zwarte muur aan.” Bocht 3 is de eerste van twee kombochten van het vernieuwde Zandvoort. “Zodra je instuurt, voel je die kom. Dit is compleet anders, echt een megaverandering. Een kombocht is überhaupt iets raars; wij zijn daar niet vertrouwd mee. Je valt in Hugenholtz echt de bocht in.” Je kunt verschillende lijnen rijden in de kombocht. “Doe je twee keer apex, stuur je van buiten naar binnen naar buiten, hoe hou je het momentum erin? Ja, dat is allemaal nieuw.” Volgens Coronel is er een truc voor, en heeft hij hem inmiddels door. “Het is een mega truc. Maar in woorden uitleggen wat je moet doen, kan ik niet echt. Je moet het zien.” De nieuwe Hugenholtz kan echter op zijn goedkeuring rekenen. “Je wordt nu echt uit gekatapulteerd – pang!”

(tekst loopt door onder de foto)

Hugenholtz is een onvoorstelbare kombocht geworden. Foto: Marijn Sourbron.

Scheivlak

“De aanloop naar het Scheivlak is aangepast. In de Rob Slotermakerbocht ligt er aan de binnenkant net wat extra asfalt, maar verder is dit eigenlijk de oude baan. En het blijft een van de uitdagendste bochten van alle circuits. Hij hobbelt nog steeds wat aan de bovenkant, waarna je instuurt en jezelf naar beneden stort. Scheivlak is een bocht die het onderscheid kan maken tussen de jongens en de mannen. Het zal in een Formule 1-auto ontzettend hard gaan.”

Mastersbocht

Bocht 8,voorheen de Marlborobocht, is een van de bochten die voorzien zijn van een uitloopstrook. “Met een F1-auto gaan ze hier superhard aankomen bij het uitkomen van Scheivlak. De uitloopstrook was er vroeger niet. Of die echt gaat helpen? Dat durf ik niet te zeggen, maar het helpt wel om meer risico te nemen. Als coureur denk je in zo’n bocht: o ja, ik heb nog een uitloop. Ik vraag me alleen af of de uitloopstrook niet te vroeg ligt.”

Lees ook: Coronel wint en geniet op vernieuwd Zandvoort: ‘Het is nóg gaver’

Hans Ernstbocht

“De grootste verandering hier is net als bij de Mastersbocht de uitloopstrook. Als je je vroeger verremde, stond je in de grindbak, nu niet meer.” Volgens Coronel een goede aanpassing. “Slim bezig FIA, denk ik als ik dit zie. De coureurs kunnen meer risico nemen, worden gestraft wanneer ze te veel risico nemen, maar het blijft veilig.” Niet alleen de veiligheid is verbeterd, ook de bochtencombinatie zelf is veranderd. “Het insturen blijft hetzelfde, maar linksaf is verkort: hij is zo’n 3 meter naar binnen gelegd. De bocht is dus breder, wat betekent dat je er harder in kunt.”

Arie Luyendykbocht

Het paradepaardje van het nieuwe Zandvoort is de Arie Luyendykbocht. Bos Uit, zoals de bocht vroeger heette, heeft een helling van 18 graden. Zo moeten de coureurs nog voor de laatste bocht DRS kunnen openen om inhalen op het rechte stuk mogelijk te maken. “De voorbereiding van de Luyendyk begint zelfs al voor bocht 13. Vanaf hier is alles vol gas. Bij het uitkomen van de vroegere Kumhobocht kijk je in de kom, wat vreemd is. Het is een lange doordraaier, maar ook een hele grote muur, waarbij het lijkt alsof je valt. Zodra je in de kom zit, is het vol gas.” Volgens circuitontwerper Jarno Zaffelli zijn er in de Arie Luyendykbocht meerdere lijnen mogelijk, iets wat Coronel beaamt. “Met verschillende bandenstrategieën zou je het nodige verschil kunnen krijgen. Zo’n bocht in de Formule 1, dat is gewoon zo uniek.”

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.